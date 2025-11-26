卓榮泰：若沒有中央政府總預算 115年國家寸步難行

立法院程序委員會昨天將行政院版財劃法修正草案暫緩列案。行政院長卓榮泰今天說，正全力與立法院協商，希望立法院正面審議政院版財劃法，並儘速通過中央政府總預算，政府明年才能全力衝刺。如果沒有中央政府總預算，明年國家寸步難行。

卓榮泰上午出席「中華民國工商協進會工商早餐會」致詞指出，要先跟工商協進會理事長、台新新光金控董事長吳東亮表示恭喜，不僅把輝達留在台灣、金控也能成功，有更好發展。

卓榮泰說，針對台美關稅談判進度，行政院副院長鄭麗君今天沒有來，「大概又談判去了」，鄭麗君率領的談判團隊一直積極提出對台灣最有利方案，與美國做各種洽商，目前各種技術性磋商已經完成，在進入總結會議前，正在進行文書交換過程，以確定內容。

卓榮泰說，向美方談判時提出「台灣模式」的談判策略，有別於各國也優於各國，也就是對美投資是由台灣產業自主全球性布局投資，政府提供金融保證，但台美雙方將以政府對政府方式，由美方提供台灣未來設立服務園區需要的行政協助與優惠，例如土地、行政作業等，只有台灣有這種服務園區概念、做法與成績。

卓榮泰強調，請大家放心，這不是把台灣的力量往外移，而是台灣力量擴張，因為不可能複製台灣各種成功經驗，且也可以服務從台灣去美國投資的廠商。總統賴清德已主持20次以上的各種會議，包括每次在實體會議前、視訊會議後，都要召集閣員研討談判內容，希望很快能跟大家報告。

卓榮泰說，今年已向立法院提出規模達新台幣3兆350億的115年度中央政府總預算，要達成「雙金字塔」目標，首先是代表國力新十大動能的中央政府總預算，囊括產業升級、世代照顧與國力基礎；第二個金字塔是AI新十大建設。

卓榮泰說，相關計畫都會在明年的中央政府總預算呈現，但現在中央政府總預算仍陷在立法院，還沒展開任何審議，而且還有財劃法爭議，如果最近2次通過的財劃法，明年中央政府將舉債5600億，超過公債法對政府15%的限制，所以依照立法院通過的再修版財劃法，政院無法調整任何中央政府總預算。

卓榮泰表示，萬一中央政府總預算沒有審議通過，「雙金字塔」將無法執行，業界期待的人力規劃、農業大縣治水工程等很多福利政策都無法執行，現在內閣團隊是全力跟立法院協商，希望立法院正面審議政院版財劃法，並儘速通過中央政府總預算，政府明年1月1日才能全力向前衝刺。

卓榮泰表示，如果沒有中央政府總預算，明年國家寸步難行，他現在的報告也許都達不到，「所以天下也許會有白吃的早餐，我就在這裡白吃了一頓早餐」。

卓榮泰說，但政院不能讓這種無奈發生，還是會全力捍衛政府財政紀律與行政院編制預算的權利，也希望立法院嚴守審議預算責任，這是憲法規定，政院會捍衛這樣的職權，也盼業界發揮影響力，告訴立委通過中央政府總預算，這樣對全民都有利。