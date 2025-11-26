聽新聞
卓揆：在野雙標 要讓政府破產

聯合報／ 記者李人岳蔡晉宇屈彥辰張曼蘋張策洪子凱／連線報導
行政院長卓榮泰昨在立院備詢時表示，本周會再跟地方政府溝通，希望能夠達到最高的共識。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰昨在立院備詢時表示，本周會再跟地方政府溝通，希望能夠達到最高的共識。記者曾學仁／攝影

立法院昨天程序委員會在藍白人數優勢下，決議將行政院版財劃法修正草案暫緩列案，國民黨團要求政院提出試算表再做決定；行政院長卓榮泰抱怨，立法院一年修三次財劃法，剛好印證「真的是匆匆忙忙」要讓政府破產，讓政府要負擔更多債務；更嚴重的是，竟然不允許行政院從從容容和地方溝通；他質疑在野黨是雙重標準。

卓榮泰表示，上周原本朝野黨團談妥不處理公式錯誤問題，等待本周政院與地方溝通後提出詳細的數字再做討論，結果在野黨團自己卻撕毀承諾；行政院本周仍然會繼續和地方政府再做溝通，有了共識就會有具體的數字。他強調，這將再次證明行政院版的財劃法中，關於統籌分配稅款、一般補助款及計畫性補助款，三項加起來的對地方補助，絕對高於今年度的數字。

民進黨立委賴瑞隆質詢，藍白二度修正財劃法「重北輕南」，行政院是否會提覆議？還是以「不副署」方式處理？卓榮泰指出，在本周四、行政院提覆議最後期限前，立法院還有幾天時間能有所作為，讓國人看「失速列車」是否能停下。

卓榮泰在立院表示，若依藍白通過的財劃法，中央絕對破產，還要違法舉債編列預算；行政院版財劃法草案經過與地方六次以上溝通，計算公式最合理，應可取得最大的共識，盼能夠放到立法院討論，至少有衡平的討論機會。他還說，十幾個立委質詢時，都要求中央補助，但都說不要談財劃法，「這是矛盾的」，「要補助，就要修到行政院版財劃法，行政院就可以補助」。

不過，財劃法攻防未歇，民進黨委蘇巧慧、新北市副市長劉和然持續隔空互槓。劉和然說，最關鍵問題仍未解決，就是「試算表在哪裡？」台北市長蔣萬安也呼籲中央，應提出具體數字才能有意義討論。

劉和然說，新北市不求特權，只求公平，若行政院版公布後，新北人均分配仍為全國最後一名，「我一定會反對，這是新北的底線，也是地方政府的良心」劉也反問蘇巧慧：「如果行政院版讓新北吃虧，敢不敢像我們一樣站出來反對？」蘇巧慧反擊表示，真正讓黨意凌駕民意的不是民進黨，而是國民黨，呼籲在野黨能坐下來好好討論財劃法。

