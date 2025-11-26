藍白封殺政院版財劃法 綠揚言公投

政院版財劃法修正草案已送入立院，立法院昨天召開程序委員會，討論周五院會議程。民眾黨立委劉書彬提議「暫緩列案」，儘管綠營在場反對，但藍白仍然挾人數優勢通過，政院版財劃法草案遭封殺，無法於本周五院會列案付委；民進黨立院黨團則揚言提出公投，透過公投綁大選全面迎戰。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，國民黨、民眾黨可以討厭民進黨，但絕不能把人民的權益拿來陪葬，既然藍白上周三讀通過「公投綁大選」，民進黨團要呼籲公民朋友用「更大的民意」為藍白的憲政鬧劇劃下句點。不過，鍾佳濱也說，黨團提出公投想法，並非針對財劃法或任何特定法案，目前執政團隊未放棄和在野對話，仍希望以溝通方式共商解方。

面對政院版財劃法草案在程委會遭封殺，民進黨籍財政委員會召委李坤城也出招變更議程，明天將於財政委員會排審「財劃法第十六條之一未分配款運用暫行條例」草案，主張將財劃法因公式錯誤導致三四五億元統籌款無法分配的錢，用在婦女坐月子每人補助十萬元、國保年金每月領足八千元、勞退自提獎勵等方面。

對於民進黨立委排審財劃法未分配款運用暫行條例草案，國民黨團總召傅崐萁表示，「民進黨要端牛肉，我們並不反對」，政院若覺得可以執行，歡迎直接編在總預算即可，不需要通過暫行條例來做，否則就是在打假球、放煙霧彈。

對於封殺政院版財劃法草案，民眾黨團表示，行政院版本遲到一年，還想帶國家走回頭路，面對政府如此玩弄數字、欺騙國人，「裝睡叫不醒」的財劃法，藍白黨團只能合作將其暫緩列案。

國民黨團書記長羅智強則呼籲，行政院要「正面解讀」在野黨的用意，新版財劃法才剛在立法院三讀通過，行政院即使有意見，理論上也要等新法實施一段時間後再來討論，而不是等人家通過後又馬上提案，如此不符立法精神。

綠拋故鄉稅 盼化解僵局

對於政院版財劃法草案恐在立院被藍白封殺，綠營也開始另闢蹊徑，親綠民團「經民連」昨天和民進黨立院黨團一同舉行記者會，呼籲以「故鄉稅」深化民主，化解財劃法造成的朝野僵局；民進黨團表示，該版本可以納入研議，黨團願意一同集思廣益，也呼籲在野黨不要除了藍白版本之外，把政院版、民間意見全排除在外。

「故鄉稅」是日本獨有稅制，允許納稅人將部分稅金捐贈給其他地方自治團體，以振興地方來平衡鄉鎮跟大城市的差距、並推廣當地特產文化，宣傳地方特色。該稅制特色在於「稅收分配到哪，不由政府做決定，由民眾自己來做決定」。

國民黨團總召傅崐萁表示，民間團體倡議都尊重，但政府不能違憲違法，還是請民進黨政府盡快執行立法院三讀通過的財劃法，才是正道，不然都是轉移焦點。