綠黨團批蔣萬安故意裝不會、媽寶 北市反擊：一巴掌打臉卓內閣

民眾黨、國民黨立院黨團今在立院程序委員會以人數優勢，將行政院版「財政收支劃分法修正草案」暫緩列案。北市長蔣萬安表示，行政院先給試算，有數字才能討論；民進黨團書記長陳培瑜嗆蔣不要故意假裝不會，故意裝媽寶是沒有用的」。

北市府副發言人魏汶萱表示，民進黨黨團指桑罵槐，一巴掌竟打在卓榮泰院長臉上。今天連推出院版財劃法的財政部長都說算不出，民進黨黨團所謂「財劃法有條文」、「可自行去推估」這樣的說法根本就是在打臉行政院。

魏汶萱表示，如果民進黨黨團要苛求地方政府憑空變出數字，又怎麼容許財政部說出「算不出金額」，縱容卓內閣「媽寶」、「裝不會」的行為？

政院版財劃法上周送入立院審查，但今天程序委員會財政部仍未拿出試算表，在藍白立委多數決下暫緩列入報告事項，台北市長蔣萬安今呼籲中央，應提出具體數字才能有意義討論。