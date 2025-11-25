政院版財劃法遭暫緩列案 李慧芝：盼立院回頭是岸、理性審查

立法院程序委員會今天將行政院版「財政收支劃分法」修正草案暫緩列案，行政院發言人李慧芝對此表達高度遺憾，她強調，政院版財劃法是目前為止最有共識的版本，應該要有排入立院審查，讓各界共同討論的機會。

李慧芝強調，行政院卓榮泰院長已經表示，本週會繼續與地方政府溝通，討論事權劃分；行政院在這次院版財劃法中，關於統籌分配稅款、一般性補助款以及計畫型補助款，3項加起來的對地方補助，絕對高於114年度，希望立法院回頭是岸，儘速理性審議政院版財劃法。

李慧芝指出，立法院14日三讀的財劃法再修正版，經估算中央需再舉債2646億元，整體舉債金額將達5638億元，超出法定債限15%，行政院不能違法編列預算。