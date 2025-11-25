院版財劃法受阻…邱議瑩、賴瑞隆齊批柯志恩 柯嗆「三天兩頭蹭聲量」

立法院程序委員會未排審行政院版本財劃法，民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆炮口一致，指責國民黨立委柯志恩明知政院版對高雄有利，寧可當黨的投票機器，不替高雄講話。柯反擊，行政院未誠實公布各縣市試算結果，宛如黑箱作業，綠委未監督只會亂噴口水的執政黨才是台灣的悲哀。

藍白立委提議暫緩將政院版財劃法列入報告事項，綠委邱議瑩批評，政院版財劃法加入土地面積、環境負荷及糧食安全等指標，讓南部在資源分配上能更公平，欲參選高雄市長的柯志恩不敢跳出來為高雄發聲，「繼續當鄭麗文投票機器！無意捍衛高雄！」

同樣爭取市長提名的綠委賴瑞隆也質問柯志恩，為何日前才公開肯定院版內容，稱其可作為「朝野開啟討論的基礎，讓財劃法爭議早日畫上句點」，今天卻沒收討論、封殺法案。

賴瑞隆說，柯志恩選擇站在黨意一邊、而非站在高雄市民這一邊，高雄市民、台灣人民都絕對無法接受，「國民黨在中央擱置院版的財劃法，高雄市議會阻撓預算付委，高雄人到底哪裡欠國民黨？」

柯志恩反擊，她肯定院版的分配指標，但強烈不滿院版蓋牌、數字不明，更嚴重質疑院版為何比立院三讀通過還少2000多億，為何至今不願誠實公布各縣市試算結果，讓社會有共同檢驗的基礎，綠委老是斷章取義、只拿幾句話就大放厥詞。

柯表示，水平分配指標中，院版的分配指標區分財政努力與基本建設兩大項目，確實比較細緻，可給予肯定，但不代表院版比立院三讀通過的更完善周延，院版財劃法無論是統籌款、一般性補助款、計畫型補助款整體金額都比新版財劃法少，另外各縣市政府實際可分配到的金額迄今沒有更詳細數字，如何與現有財劃法做討論？