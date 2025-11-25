快訊

第3波蘇丹紅化粧品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

好市多「黑色購物週」Day 3優惠！鑽石手鍊現折3.4萬 和牛肋眼真空包別錯過

不是指蘇巧慧？李四川稱「施政非穿著漂亮」挨批 嘆被惡意解讀

院版財劃法受阻…邱議瑩、賴瑞隆齊批柯志恩 柯嗆「三天兩頭蹭聲量」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨立委邱議瑩表示，政院版財劃法加入土地面積、環境負荷、糧食安全等指標，對南部有利，欲參選高雄市長的柯志恩卻不敢出來為高雄發聲。圖／本報資料照
民進黨立委邱議瑩表示，政院版財劃法加入土地面積、環境負荷、糧食安全等指標，對南部有利，欲參選高雄市長的柯志恩卻不敢出來為高雄發聲。圖／本報資料照

立法院程序委員會未排審行政院版財劃法民進黨立委邱議瑩賴瑞隆炮口一致，指責國民黨立委柯志恩明知政院版對高雄有利，寧可當黨的投票機器，不替高雄講話。柯反擊，行政院未誠實公布各縣市試算結果，宛如黑箱作業，綠委未監督只會亂噴口水的執政黨才是台灣的悲哀。

藍白立委提議暫緩將政院版財劃法列入報告事項，綠委邱議瑩批評，政院版財劃法加入土地面積、環境負荷及糧食安全等指標，讓南部在資源分配上能更公平，欲參選高雄市長的柯志恩不敢跳出來為高雄發聲，「繼續當鄭麗文投票機器！無意捍衛高雄！」

同樣爭取市長提名的綠委賴瑞隆也質問柯志恩，為何日前才公開肯定院版內容，稱其可作為「朝野開啟討論的基礎，讓財劃法爭議早日畫上句點」，今天卻沒收討論、封殺法案。

賴瑞隆說，柯志恩選擇站在黨意一邊、而非站在高雄市民這一邊，高雄市民、台灣人民都絕對無法接受，「國民黨在中央擱置院版的財劃法，高雄市議會阻撓預算付委，高雄人到底哪裡欠國民黨？」

柯志恩反擊，她肯定院版的分配指標，但強烈不滿院版蓋牌、數字不明，更嚴重質疑院版為何比立院三讀通過還少2000多億，為何至今不願誠實公布各縣市試算結果，讓社會有共同檢驗的基礎，綠委老是斷章取義、只拿幾句話就大放厥詞。

柯表示，水平分配指標中，院版的分配指標區分財政努力與基本建設兩大項目，確實比較細緻，可給予肯定，但不代表院版比立院三讀通過的更完善周延，院版財劃法無論是統籌款、一般性補助款、計畫型補助款整體金額都比新版財劃法少，另外各縣市政府實際可分配到的金額迄今沒有更詳細數字，如何與現有財劃法做討論？

柯強調，無論是新版財劃法或是院版財劃法，只要能增加高雄財源，她當然樂觀其成，「請民進黨立委不要為了搏黨內初選，三天兩頭提柯志恩蹭聲量」。如果執政黨真的有心推動院版財劃法，應將各縣市的試算數字開誠布公，不要讓它變成朝野的「相罵本」。

國民黨立委柯志恩不滿高雄綠委把矛頭對準她，且扣上「對不起高雄人」的帽子，透過臉書發文反擊。圖／本報資料照
國民黨立委柯志恩不滿高雄綠委把矛頭對準她，且扣上「對不起高雄人」的帽子，透過臉書發文反擊。圖／本報資料照
民進黨立委賴瑞隆表示，柯志恩日前才公開肯定院版內容，今天卻沒收討論、封殺法案。記者徐白櫻／攝影
民進黨立委賴瑞隆表示，柯志恩日前才公開肯定院版內容，今天卻沒收討論、封殺法案。記者徐白櫻／攝影

財劃法 政院版 柯志恩 賴瑞隆 高雄市 邱議瑩 民進黨
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

高雄市長初選／賴瑞隆發表北高雄願景 不跟進林岱樺辦大型造勢

月世界垃圾山主嫌和綠民代站一起 柯志恩：是否也該稱自倒自演？

財劃法二修再掀戰火！綠控柯志恩背叛 藍嗆民進黨沒幫高雄爭一分錢

綠高雄市長初選／邱議瑩推雙語普拉斯、賴瑞隆提生育津貼加碼至5萬

相關新聞

政院版財劃法仍拿不出試算表 蔣萬安籲中央：有數字討論才有意義

政院版財劃法上周送入立院審查，但今天程序委員會財政部仍未拿出試算表，在藍白立委多數決下暫緩列入報告事項，台北市長蔣萬安也...

批立委要中央補助又不談財劃法 卓榮泰：要補助就要修到院版財劃法

立法院會今繼續施政總質詢，行政院長卓榮泰答詢，若財劃法亂修後是全民受苦，稍早十幾個委員質詢，都要求中央補助、補助、補助，...

政院版財劃法遭暫緩列案 李慧芝：盼立院回頭是岸、理性審查

立法院程序委員會今天將行政院版「財政收支劃分法」修正草案暫緩列案，行政院發言人李慧芝對此表達高度遺憾，她強調，政院版財劃...

院版財劃法受阻…邱議瑩、賴瑞隆齊批柯志恩 柯嗆「三天兩頭蹭聲量」

立法院程序委員會未排審行政院版本財劃法，民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆炮口一致，指責國民黨立委柯志恩明知政院版對高雄有利，寧可...

財劃法讓地方社福斷炊？ 社福總盟籲：縣市政府不可拿預算去「發紅包」

去年底「財政收支劃分法」修正，不論中央統籌分配稅款，或中央對地方一般性補助款等，總額均有增無減，但近期屢傳社福團體遭地方...

「藍白把政院版財劃法丟冰箱」 綠黨團擬發起公投迎戰

行政院版本「財劃法」今天在立法院程序委員會闖關失敗，引發民進黨反對。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，國民黨、民眾黨可以討厭民進黨，但絕不能把人民的權益拿來陪葬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。