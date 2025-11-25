院版財劃法遭立院暫緩列案 政院：此版最具共識應排審

有關立法院程序委員會，今日將行政院版《財政收支劃分法》修正草案暫緩列案一事，行政院發言人李慧芝對此表達高度遺憾，政院版財劃法是目前為止最有共識的版本，應該要有排入立院審查，讓各界共同討論的機會。

李慧芝指出，立法院14日三讀的《財政收支劃分法》再修正版，經估算中央需再舉債2,646億元，整體舉債金額將達5,638億元，超出法定債限15%，行政院不能違法編列預算。

李慧芝強調，行政院卓榮泰院長已經表示，本周會繼續與地方政府溝通，討論事權劃分；行政院在這次院版的《財政收支劃分法》中，關於統籌分配稅款、一般性補助款以及計畫型補助款，3項加起來對地方的補助，絕對高於114年度的數字，希望立法院回頭是岸，儘速理性審議政院版財劃法。