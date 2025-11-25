財劃法讓地方社福斷炊？ 社福總盟籲：縣市政府不可拿預算去「發紅包」

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣社會福利總盟上午在立法院舉行「地方財政有增無減、社會福利照品照行」記者會，中華民國康復之友聯盟祕書長張朝翔（左起）、台灣社會福利總盟理事長陳節如、民進黨立委林月琴、台灣社會福利總盟祕書長孫一信以及副理事長吳玉琴及老人福利推動聯盟主任劉玫玲出席。記者林伯東／攝影
台灣社會福利總盟上午在立法院舉行「地方財政有增無減、社會福利照品照行」記者會，中華民國康復之友聯盟祕書長張朝翔（左起）、台灣社會福利總盟理事長陳節如、民進黨立委林月琴、台灣社會福利總盟祕書長孫一信以及副理事長吳玉琴及老人福利推動聯盟主任劉玫玲出席。記者林伯東／攝影

去年底「財政收支劃分法」修正，不論中央統籌分配稅款，或中央對地方一般性補助款等，總額均有增無減，但近期屢傳社福團體遭地方政府告知，因財劃法修正，明年經費恐斷炊。社福總盟今天舉行記者會，強調相關款項有增無減，呼籲全國地方政府將資源用於鞏固既有福利服務。立委林月琴則呼籲，預算不可被拿去「發紅包」，加碼相關津貼，應落實、照辦社會福利各項業務。

社福總盟秘書長孫一信指出，2026年度中央政府總預算中，社會福利部分佔比高達27.4%，總金額達8318億元，為歷史新高，且2026年的統籌分配稅款通知分配數總額高達8488億餘元，若計入因法定公式錯誤而無法分配的345億元餘額，合計將達到約8841億元，較2025年大幅成長89%，且以台北市增加款項最多，達442億元。

孫一信表示，時值年底，社福總盟陸續接獲有地方社福服務組織反應，被告知明年服務恐怕中斷，也耳聞地方政府社會及衛生局處，向衛福部強烈反應明年補助預算不足的情形，但根據前述數據，明年度地方拿到的社福預算，「一定比今年高」，只是部分預算因應修法，從「計畫性補助款」改為「一般性補助款」，並依照縣市財力，調整自付款比率。

社福總盟呼籲縣市政府「勿把社會福利當作財畫法祭品」，該委託、續約、招標的社福計畫應照原訂時程進行，避免弱勢民眾成為財劃法受害者，且不應因為經費增加，而貿然進行非法定補助，或一次性普發，應嚴守財政機率，確保社會福利相關業務永續經營，同時呼籲朝野正視中央、地方及地方單位間經費分配正義。

林月琴指出，在野黨財劃法上的作為是「暴衝修法、邊改邊錯」，上周硬推可能讓中央舉債突破「公債法」上限的版本，形同是逼政府編列「違法預算」，財政劃分不是開空白支票，「經費必須跟著事權走」，行政院版將「基本財政需要額」寫進法律，確保統籌稅款優先用於地方最基本的公共服務如社會福利、公共衛生等，「若事權沒有談清楚，出事時責任將由誰來扛？」

林月琴說，行政院版「財劃法」將「一般性補助」與「計畫型補助」的項目、比率、檢核機制講清楚，中央保留必要的審核權，才能讓資源留在真正做出服務成果的社福方案裡，否則增加大筆預算被挪去「發紅包」，短期加碼社福津貼等，恐會吃掉長期需求，地方政府應把經費用於強化長照、兒少保護、身障服務。

社福 財政收支劃分法 財劃法 林月琴 衛福部
