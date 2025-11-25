財劃法讓地方社福斷炊？ 社福總盟籲：縣市政府不可拿預算去「發紅包」

去年底「財政收支劃分法」修正，不論中央統籌分配稅款，或中央對地方一般性補助款等，總額均有增無減，但近期屢傳社福團體遭地方政府告知，因財劃法修正，明年經費恐斷炊。社福總盟今天舉行記者會，強調相關款項有增無減，呼籲全國地方政府將資源用於鞏固既有福利服務。立委林月琴則呼籲，預算不可被拿去「發紅包」，加碼相關津貼，應落實、照辦社會福利各項業務。

社福總盟秘書長孫一信指出，2026年度中央政府總預算中，社會福利部分佔比高達27.4%，總金額達8318億元，為歷史新高，且2026年的統籌分配稅款通知分配數總額高達8488億餘元，若計入因法定公式錯誤而無法分配的345億元餘額，合計將達到約8841億元，較2025年大幅成長89%，且以台北市增加款項最多，達442億元。

孫一信表示，時值年底，社福總盟陸續接獲有地方社福服務組織反應，被告知明年服務恐怕中斷，也耳聞地方政府社會及衛生局處，向衛福部強烈反應明年補助預算不足的情形，但根據前述數據，明年度地方拿到的社福預算，「一定比今年高」，只是部分預算因應修法，從「計畫性補助款」改為「一般性補助款」，並依照縣市財力，調整自付款比率。

社福總盟呼籲縣市政府「勿把社會福利當作財畫法祭品」，該委託、續約、招標的社福計畫應照原訂時程進行，避免弱勢民眾成為財劃法受害者，且不應因為經費增加，而貿然進行非法定補助，或一次性普發，應嚴守財政機率，確保社會福利相關業務永續經營，同時呼籲朝野正視中央、地方及地方單位間經費分配正義。

林月琴指出，在野黨財劃法上的作為是「暴衝修法、邊改邊錯」，上周硬推可能讓中央舉債突破「公債法」上限的版本，形同是逼政府編列「違法預算」，財政劃分不是開空白支票，「經費必須跟著事權走」，行政院版將「基本財政需要額」寫進法律，確保統籌稅款優先用於地方最基本的公共服務如社會福利、公共衛生等，「若事權沒有談清楚，出事時責任將由誰來扛？」

林月琴說，行政院版「財劃法」將「一般性補助」與「計畫型補助」的項目、比率、檢核機制講清楚，中央保留必要的審核權，才能讓資源留在真正做出服務成果的社福方案裡，否則增加大筆預算被挪去「發紅包」，短期加碼社福津貼等，恐會吃掉長期需求，地方政府應把經費用於強化長照、兒少保護、身障服務。