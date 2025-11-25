聽新聞
「藍白把政院版財劃法丟冰箱」 綠黨團擬發起公投迎戰
行政院版本「財劃法」今天在立法院程序委員會闖關失敗，引發民進黨反對。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，國民黨、民眾黨可以討厭民進黨，但絕不能把人民的權益拿來陪葬，既然藍白上周通過「公投綁大選」，要呼籲公民朋友和民進黨團站在一起，用「更大的民意」為藍白的憲政鬧劇劃下句點。
鍾佳濱指出，立院程序委員會已經變成國民黨立院黨團總召傅崐萁和民眾黨立院黨團總召黃國昌的「大冰箱」，只要藍白不接受的法案，就直接放進冰箱冷凍起來，藍白想要表決的法案，馬上從冰箱拿出來，隨時就可以上菜。
鍾佳濱說，要替國人蒼生向藍白請命，財劃法攸關中央和地方財政健全、城鄉均衡發展，希望能有機會趕快從「冰箱」拿出來，更期盼立法院長韓國瑜能在未來主持院會時，把要給國人的「大菜」拿出來，讓社會享用，不要讓藍白隨意丟「冰箱」，甚至去年的「財劃法餿水」都還拿出來上菜。
民進黨立委吳思瑤表示，行政院提財劃法天經地義，立法院依據憲法審查政院法案、預算及議案是義務，在程序委員會阻擋案子是怠忽職守，公然違反憲法忠誠義務。主事者被阻卻在外，藍白就是乞丐趕廟公，更是霸凌行政院，欺人太甚，莫此為甚。
