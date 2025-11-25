綠委批財劃法修法後「重北輕南」 卓榮泰：盼支持最合理的政院版

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立委賴瑞隆今在立院質詢時，批藍白強行通過「財政收支劃分法」修正案，這是一部重北輕南的財劃法。行政院長卓榮泰說，行政院提出政院版財劃法，此版本是經過與地方6次以上的溝通，且計算公式最合理，應該可以取得最大的共識。記者曾學仁／攝影
民進黨立委賴瑞隆今在立院質詢時，批藍白強行通過「財政收支劃分法」修正案，這是一部重北輕南的財劃法。行政院長卓榮泰說，行政院提出政院版財劃法，此版本是經過與地方6次以上的溝通，且計算公式最合理，應該可以取得最大的共識。記者曾學仁／攝影

民進黨立委賴瑞隆今在立院質詢時，批藍白強行通過「財政收支劃分法」修正案，這是一部重北輕南的財劃法行政院卓榮泰說，行政院提出政院版財劃法，此版本是經過與地方6次以上的溝通，且計算公式最合理，應該可以取得最大的共識。

立法院於14日、21日二修財劃法，14日修法為保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整；21日則是調整分配公式，讓離島三縣市獲得應得的統籌分配稅款。

卓榮泰今赴立法院備詢。賴瑞隆質詢表示，藍白強行通過財劃法修法，讓南北失衡問題加劇，這是一部重北輕南的財劃法，行政院未來是否會提覆議，還是以「不副署」的方式處理？卓揆說明，財劃法有幾個版本，一個是已經被廢棄不用的財劃法，今年度總預算是依此版本編列，而明年度的總預算，是依照去年修正通過的新版財劃法來編列，14日立法院通過的是再修版財劃法。

卓榮泰指出，現在行政院提出一個政院版財劃法，此版本是經過與地方6次以上溝通，計算公式最合理，應可取得最大的共識，盼能夠放到立法院討論，至少有衡平的討論機會。

賴瑞隆追問，若政院版財劃法未獲支持，針對立法院14日通過的財劃法修法，是否會採覆議或不副署？卓榮泰說，再修版的財劃法會大幅提升政府舉債，達到新台幣5600億元，已超過公債法上限，行政院不能依此編預算，否則會編出違法的預算，明年度的總預算已按照新版財劃法編列，如果現在變動，會對施政的穩定性大打折扣。

卓榮泰說，希望各界有機會來看看行政院版的財劃法，盼藉由審議政院版財劃法的動作，讓政院版財劃法變成唯一可行。

財劃法 行政院 政院版 卓榮泰 賴瑞隆 財政收支劃分法
