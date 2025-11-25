政院版財劃法暫緩列案 民眾黨團嗆卓榮泰「裝睡叫不醒」

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院會通過「財政收支劃分法」修正草案，函送立法院審議，立法院程序委員會將政院版「財劃法」暫緩列入報告事項，表決結果，贊成立委9人、反對立委7人，程序委員會同意，暫緩列案，表決結束，民進黨立委未多做發言。記者曾學仁／攝影
行政院會通過「財政收支劃分法」修正草案，函送立法院審議，立法院程序委員會將政院版「財劃法」暫緩列入報告事項，表決結果，贊成立委9人、反對立委7人，程序委員會同意，暫緩列案，表決結束，民進黨立委未多做發言。記者曾學仁／攝影

針對行政院提出財政收支劃分法修正草案，立法院程序委員會今天上演表決戰，國民黨民眾黨立委以人數優勢決議暫緩列案。民眾黨立法院黨團對此表示，行政院版本遲到一年，還想帶國家走回頭路，面對如此玩弄數字、欺騙國人，裝睡叫不醒的財劃法，藍白黨團只能合作將其暫緩列案。

立法院程序委員會今天開會，朝野討論下次立法院會議程，民眾黨立委劉書彬在會中提案，行政院所提財政收支劃分法修正草案暫緩列案，儘管在場的民進黨立委齊聲表達反對，然而在野黨立委挾持人數優勢通過，行政院版本財劃法確定未能排入本周院會報告事項。

民眾黨立法院黨團稍早發布聲明，針對財政收支劃分法修法，行政院版本不只遲到一年，現在還想帶著國家走回頭路，再度收回應該合理下放地方的財源，行政院長卓榮泰甚至偽造數據，宣稱政院版財劃法給地方經費更多，其實根本是在數字上動手腳。

民眾黨團說明，行政院先是把一般性補助款、計畫型補助款實質刪減，再將原本應該補助地方的教育、社福、基礎建設等經費扣在手中，然後還要地方政府寫計畫申請而非直接發放，無疑是走回中央集權又集錢的老路。

民眾黨團表示，中央政府嚴重失能，賴清德總統上任以來，就連社會住宅興建計劃都無法核定，現在還想要把國家卡多久？面對如此玩弄數字、欺騙國人，裝睡叫不醒的財政收支劃分法，民眾黨團與國民黨團透過在野合作，成功在程序委員會擋住暫緩列案。

行政院 財政收支劃分法 民眾黨 國民黨 賴清德 民進黨 卓榮泰
