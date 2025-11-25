卓揆：27日才是財劃法提覆議期限 立院還有3天停下「失速列車」

財劃法爭議持續，民進黨立法委員李柏毅今天在立法院質詢時詢問行政院長卓榮泰，是否要對藍白最近通過的財劃法修正案提出覆議？卓榮泰回應，覆議的期限是27日，相信這3天立法院還是能有所作為，讓國人看「失速列車」是否能停下。

立法院今天繼續進行施政總質詢。李柏毅指出，台積電高雄P1廠已經開始量產，後續最少還有P2到P6五個廠，甚至會因2奈米訂單爆量繼續在南部擴建新廠，並指台積電預定廠區周邊道路拓寬及拓建工程、水電基礎設施等前置作業都已備齊，但規劃中的捷運紫線、鐵路立體化等建設未來仍需要穩定且堅定的中央財政支持。

李柏毅話鋒一轉，指藍白版本財劃法暴衝，不但沒有解決問題，還讓高雄市一般性預算減少136億元，導致高雄捷運紫線、路竹延伸線、林園小港線等地方重大建設都將受影響，詢問卓榮泰是否會提覆議？

卓榮泰回應，依去年通過的「財劃法」，中央必須維持全國一般性補助款2501億元，如果繼續給地方計劃型補助款2900多億元和統籌分配稅款4615億元，中央絕對破產，還要違法舉債編列預算，因此明年計畫型補助才降為308億元。卓榮泰表示，不能台北市拿這麼多補助坐捷運，現在換中南部做捷運卻中央補助減少，這對中南部絕對不公平，他身為台北市民也不會希望這樣對待國人，相信立法院在27日、行政院提覆議的最後期限前，還是能夠有所作為，還有機會停下「失速列車」。