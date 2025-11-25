345億元統籌分配款如何分配？ 立院財委會27日再排審

立法院去年修訂財政收支劃分法，因計算公式分母錯誤，導致新台幣345億元統籌款無法分配，民進黨立法院團提出財劃法第16條之1未分配款運用暫行條例。民進黨財委會召委李坤城已變更議程，周四（27日）在財政委員會再度排審該案。

財委會已在11月13日審查民進黨團所提的暫行條例，原訂27日將再排審。這筆錢在明年度屬於普通統籌分配稅款，是屬於中央分配給地方，因為之前修法時計算公式分母錯誤，導致345億元統籌分配稅款無法分配。

民進黨團主張，無法分配到地方的345億元款項，應用在人民身上，並主張用暫行條例來分配，民進黨有3項訴求，包括一、婦女坐月子，政府出10萬元；二、國保年金月領足8000元；三、上班族勞退自提1%，政府加送1%，把無法分配出去的經費用於全民身上。

民進黨立委吳思瑤表示，民進黨團心知肚明在國會席次是少數，即使是擴大社會福利，要通過民進黨團的版本，並不容易，民進黨團的修法版本好不容易可以進入委員會審查，呼籲藍白一起支持擴大全民福利的福國利民法案，不要再丟包。