批立委要中央補助又不談財劃法 卓榮泰：要補助就要修到院版財劃法

立法院會今繼續施政總質詢，行政院長卓榮泰答詢，若財劃法亂修後是全民受苦，稍早十幾個委員質詢，都要求中央補助、補助、補助，但都說不要談財劃法，這是矛盾的，要補助，就要修到行政院的院版財劃法，行政院就可以補助。不過，立院中午開程序委員會決定表決暫緩列案。

民進黨立委邱議瑩質詢時指出，財劃法經過去年、今年兩度修正不敢說越修越糟，但似乎越修越偏離軌道。卓榮泰說，對，依照11月14日修的再修版，是地方拿去更多的錢但不談事權分配，這個對中央的財政造成最大缺口，且沒有辦法編預算，那若依照明年總預算依據的、去年通過的新版財劃法，是地方拿了錢一樣沒有事權分配，地方自治的精神就無法落實，財劃法越修問題越大。

對於邱議瑩追問，有沒有去跟在野黨立委溝通？是藍白不願意談？卓榮泰表示，過去這一年六度跟地方政府的財主人員，包括地方首長，都做過意見交換跟溝通，在立法院內則是請執政黨團就協商過程中能適度提出，以及在協商前能先把院版的內容精神跟在野黨說明，上周也做這樣說明，因此上周得到的訊息是，不會繼續處理公式錯誤這個修法的問題，會在上周或今天就將行政院版付委，「但是我們現在得到的結果，完全不是這麼一回事。」

卓榮泰表示，希望藍白能夠能心平氣和的坐下來，看看這個財政收支劃分法到底有沒有比較公平、比較合理，垂直分配有沒有比較合理，水平分配備有沒有比較公平，「如果有的話，大家何不慎重的來面對？」

卓榮泰說，希望以民意為依歸，若財劃法亂修之後是全民受苦，剛剛十幾個立委質詢下來，都要求中央補助、補助、補助，但是都說不要談財劃法，這是矛盾的，要補助就要修到行政院的院版財劃法，行政院就可以補助。