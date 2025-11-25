財劃法攻防延燒「試算表在哪？」 劉和然反問蘇巧慧立場

針對立委蘇巧慧日前回應財劃法相關議題，新北市副市長劉和然今表示，樂見蘇巧慧委員開始重視新北人均分配，也反問蘇巧慧「如果民進黨的行政院版讓新北吃虧，妳敢不敢像我們一樣站出來反對？」

但目前最關鍵的問題仍未解決，就是「試算表在哪裡？」他強調，新北市不求特權，只求公平，若行政院版公布後，新北人均分配仍為全國最後一名，「我一定會反對，這是新北的底線，也是地方政府的良心。」

劉和然指出，蘇巧慧的說法證明了他的觀點，「不管是什麼版本，只要讓新北市民吃虧，我們都會據理力爭。」他表示，目前外界看不到行政院版的試算數據，因此無法判斷分配是否合理。他並呼籲：「請不要閃，也不要轉移焦點。」

他強調，財劃法不是政治秀，而是一套必須可長可久的制度，基礎必須建立在「公平、透明、公開的數據」之上。作為全國人口最多、責任最重的城市，新北市應受到合理的對待，而非人均預算年年墊底。

劉和然也反問蘇巧慧：「如果民進黨的行政院版讓新北吃虧，妳敢不敢像我們一樣站出來反對？」他說，新北市民應得的就是公平分配，「這是我們必須守住的底線，也是新北市民應得的正義。」