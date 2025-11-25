卓榮泰：政院版財劃版計算公式最合理 盼能衡平討論

快訊

中央社／ 台北25日電

立委關注行政院財劃法修正草案，將送立法院審議。行政院長卓榮泰今天說，這個版本經過與地方6次以上的溝通，計算公式最合理，希望能有衡平討論的機會，而明年度總預算已按新版財劃法編列，若現在變動，會對施政穩定性大打折扣。

立法院去年底修正財劃法釋出中央財源，藍白14日再度三讀修正財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整，不過條文尚未生效。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。民進黨立委賴瑞隆質詢時提到，在野強行通過財劃法修法，讓南北失衡問題加劇，根本是一部重北輕南的財劃法，行政院未來是否會提覆議，還是以不副署的方式來處理。

卓榮泰說明，財劃法有幾個版本，一個是已經被廢棄不用的財劃法，今年度總預算是依此版本編列，而明年度的總預算，是依照去年修正通過的新版財劃法來編列，14日立法院通過的是再修版財劃法。

卓榮泰指出，現在行政院提出一個院版財劃法，此版本是經過與地方6次以上的溝通，且計算公式最合理，應該可以取得最大的共識，期盼能夠放到立法院討論，至少能有衡平的討論機會。

賴瑞隆再問，若行政院版財劃法未獲支持，對於立法院會14日通過的財劃法，是否會採覆議或不副署。

卓榮泰說，再修版的財劃法會大幅提升政府舉債，達到新台幣5600億元，已超過公債法上限，行政院不能依此編預算，否則就會編出違法的預算；明年度的總預算已按照新版財劃法編列，如果現在變動，會對施政的穩定性大打折扣。

卓榮泰指出，希望各界有機會來看看行政院版的財劃法，也期盼藉由審議院版財劃法的動作，讓院版財劃法變成唯一可行。

賴瑞隆也問到南電北送問題，並指這造成217億元的虧損，因此他主張差別電價，即有發電的縣市，給予比較優惠的電價，不發電的縣市則給予不同的價格，他認為這可以改善電廠設置問題，也能改善電力輸送時造成的耗損問題。

卓榮泰說，這個建議會影響到台電成本的計算，現在除了發展多元綠能之外，合理設置的電廠也希望能按照工程的預定計畫進行，解決南北送電問題。

賴瑞隆表示，希望一個月內進行研議。卓榮泰允諾請經濟部、台電來討論。

此外，國民黨副主席蕭旭岑表示，國民黨兩岸路線是中華民國「一中憲法」、「一國兩區」規定。賴瑞隆問卓榮泰，是否同意「一國兩區」。

卓榮泰指出，中華民國只有台澎金馬，「我們在這邊有效行使我們的民主政治」，至於大陸那個土地是中華人民共和國所有，其治權、統治權都在那，而且中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立國家。

財劃法 行政院 卓榮泰
