經民連：參考日本「故鄉稅」深化民主 化解財劃法朝野僵局

親綠民團經民連今天和民進黨立院黨團一同舉行記者會，經民連呼籲以故鄉稅深化民主，化解「財劃法」造成成的野僵局；民進黨團表示，該版本可以納入研議，黨團願意一同集思廣益，也呼籲在野黨不要除了藍白版本之外，其他政院版本、民間意見全都排除在外。

故鄉稅是日本獨有的稅制，允許納稅人將部分稅金捐贈給其他地方自治團體，以振興地方的經濟來平衡鄉鎮跟大城市的差距、並推廣當地特產文化，宣傳地方特色。該稅制特色在於「稅收分配到哪不由政府做決定，由民眾自己來做決定」。

經民連召集人賴中強表示，為了解決財劃法爭議，可考慮將部分綜合所得稅，讓民眾能自己決定要繳給中央或更需要財源的地方，這有幾個優點，包括促進區域與城鄉均衡、鼓勵地方創生與在地產也發展、增進個人與地方連結、讓地方政府以施政績效競爭等。

民進黨政策會執行長吳思瑤表示，當國會不討論，就讓社會來討論，藍白只用顏色分配國家財政，經民連的建議，以各地實質需求為基礎，可做為財劃法修正的建議，民進黨認為可納入研議。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，藍白兩周內連修兩次財劃法，現在又可能不讓政院版財劃法進入立院排審，根本就是「成績比我好的，都不能參加比賽；財劃法版本比藍白好的，都不能進入立院」。

鍾佳濱說，國會不是只有單一多數黨意見而已，所有財劃法版本，包括政院版、經民連意見，都應該在公平基礎上一起討論，共商對全民最好的財劃法。