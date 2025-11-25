快訊

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

經典賽／日媒分析大谷參戰重要性 日本武士3大考驗要靠他撐住

聽新聞
0:00 / 0:00

經民連：參考日本「故鄉稅」深化民主 化解財劃法朝野僵局

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
親綠民團經民連今天和民進黨立院黨團一同舉行記者會，經民連呼籲以故鄉稅深化民主，化解「財劃法」造成成的野僵局。記者蔡晉宇／攝影
親綠民團經民連今天和民進黨立院黨團一同舉行記者會，經民連呼籲以故鄉稅深化民主，化解「財劃法」造成成的野僵局。記者蔡晉宇／攝影

親綠民團經民連今天和民進黨立院黨團一同舉行記者會，經民連呼籲以故鄉稅深化民主，化解「財劃法」造成成的野僵局；民進黨團表示，該版本可以納入研議，黨團願意一同集思廣益，也呼籲在野黨不要除了藍白版本之外，其他政院版本、民間意見全都排除在外。

故鄉稅是日本獨有的稅制，允許納稅人將部分稅金捐贈給其他地方自治團體，以振興地方的經濟來平衡鄉鎮跟大城市的差距、並推廣當地特產文化，宣傳地方特色。該稅制特色在於「稅收分配到哪不由政府做決定，由民眾自己來做決定」。

經民連召集人賴中強表示，為了解決財劃法爭議，可考慮將部分綜合所得稅，讓民眾能自己決定要繳給中央或更需要財源的地方，這有幾個優點，包括促進區域與城鄉均衡、鼓勵地方創生與在地產也發展、增進個人與地方連結、讓地方政府以施政績效競爭等。

民進黨政策會執行長吳思瑤表示，當國會不討論，就讓社會來討論，藍白只用顏色分配國家財政，經民連的建議，以各地實質需求為基礎，可做為財劃法修正的建議，民進黨認為可納入研議。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，藍白兩周內連修兩次財劃法，現在又可能不讓政院版財劃法進入立院排審，根本就是「成績比我好的，都不能參加比賽；財劃法版本比藍白好的，都不能進入立院」。

鍾佳濱說，國會不是只有單一多數黨意見而已，所有財劃法版本，包括政院版、經民連意見，都應該在公平基礎上一起討論，共商對全民最好的財劃法。

財劃法 政院版 民進黨
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

川習通話談台灣？民進黨團：新華社急於替習近平政治操作

卓揆邀綠委研商財劃法攻防 共識持續溝通盼縣市長發揮影響力

影／政院版財劃法 鍾佳濱：已是最佳版本

藍質疑政院版財劃法無法源依據 鍾佳濱嗆：回去把憲法讀一遍

相關新聞

經民連：參考日本「故鄉稅」深化民主 化解財劃法朝野僵局

親綠民團經民連今天和民進黨立院黨團一同舉行記者會，經民連呼籲以故鄉稅深化民主，化解「財劃法」造成成的野僵局；民進黨團表示...

財劃法僵局…卓揆：在野撕毀承諾 「匆匆忙忙」讓政府破產

行政院推出政院版「財政收支劃分法」修法草案，不過藍營要求提出完整的試算資料，民眾黨則明白主張退回。閣揆卓榮泰今天引立委王...

侯友宜籲中央公布財劃法試算 鍾東錦指不確定最糟

行政院長卓榮泰昨邀民進黨立委舉行行政立法協調會報。針對政院版財劃法修正草案，各縣市關心實際獲配金額，行政院表示，政院版已...

新聞眼／「法條清楚 數字模糊」 中央地方雞同鴨講

財劃法爭議未歇，在藍白推進下，行政院總算端出政院版修法草案，但中央宣稱能挹注地方一點二兆元創新高，還能算出直轄市、縣市獲...

政院版財劃法 藍白擬暫緩列案

行政院提出「財劃法」修正草案已送入立法院，立法院程序委員會今天將決定是否列入本周五院會議程。國民黨團總召傅崐萁昨天表示，...

財劃法爭議 劉和然隔空喊話「黨意勿高於民眾權益」…蘇巧慧回應了

針對新北市副市長劉和然點名「希望蘇巧慧在立法院表決財劃法時，黨意不要高過新北市民的權益」，民進黨立委蘇巧慧回應，真正讓黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。