卓榮泰：本周再與地方溝通財劃法 希望能達到最高共識

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對政院版《財劃法》國民黨要求先提供完整試算資料，否則將暫緩列案，對此，行政院長卓榮泰25日表示，行政院仍然會利用本週，跟地方政府再做溝通，希望能夠達到一個最高的共識。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪針對財劃法再度表示，今年一共有3次的立法院修《財政收支劃分法》，剛好印證了那句話，真的是「匆匆忙忙」，結果是讓政府要舉債、要負擔更多的債務，所以匆匆忙忙的是讓政府破產，而且更嚴重的是竟然不允許行政院從從容容的跟地方溝通。

卓榮泰說，上禮拜原來朝野黨團談妥，不處理後續的公式錯誤的問題，等待本週行政院提出，在跟地方溝通後提出詳細的數字，再來做討論，結果是在野黨團自己撕毀了承諾。

卓榮泰強調，行政院仍然會利用本週，跟地方政府再做溝通，希望能夠達到一個最高的共識；這個共識之後，就會有一個具體的數字出現，我認為這個具體的數字將會再次地證明，行政院在這次院版的《財政收支劃分法》中，關於統籌分配稅款、一般（性）補助款以及計畫型補助款，3項加起來對地方的補助，絕對高於2025年度的數字。

卓榮泰 財劃法 立法院
