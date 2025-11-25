財劃法僵局…卓揆：在野撕毀承諾 「匆匆忙忙」讓政府破產

行政院推出政院版「財政收支劃分法」修法草案，不過藍營要求提出完整的試算資料，民眾黨則明白主張退回。閣揆卓榮泰今天引立委王世堅的「金句」，反擊在野黨三次修正財劃法，結果是匆匆忙忙讓政府破產，還不肯讓行政院與地方政府從從容容地溝通。他強調，本周將繼續和地方政府溝通，到時就能證明統籌款與補助款加起來將高於今年。

行政院推出院版財劃法修正草案，不過國民黨方面要求應該提出完整的試算資料，否則揚言暫緩列案；民眾黨方面更是已經表態主張退回行政院版草案。

卓榮泰今天應邀到立法院繼續施政報告質詢，在進入議場前接受媒體詢問如何看待目前的財劃法僵局。卓榮泰表示，立法院今年一共3次修改財劃法，剛好印證「真的是匆匆忙忙」， 結果是讓政府要負擔更多債務，匆匆忙忙地是要讓政府破產。他批評，而且更嚴重的是竟然不允許行政院從從容容地和地方溝通，上星期原本朝野黨團談妥不處理公式錯誤問題，等待本周政院與地方溝通後提出詳細的數字再做討論，結果在野黨團自己卻撕毀承諾。

卓榮泰說，行政院本周仍然會繼續和地方政府再做溝通，希望能達成最高共識，有了共識就會有具體的數字。他強調，這將再次證明行政院版的財劃法中，關於統籌分配稅款、一般補助款及計畫性補助款，3項加起來對地方的補助，絕對高於114年度的數字。

另一方面，國策顧問康銀壽透露，賴總統交代要台灣人帶團去日本觀光，還要旅行業者共同完成這項「重大任務」。但也引發質疑讓蕭條的國旅業情何以堪？

卓榮泰說，賴總統的原意是希望要出國的國人可以多多去日本，在國內的旅遊，就留下來能幫助國內的觀光「大家不要誤會賴總統的原意。」

卓榮泰強調，推動國內旅遊是政府在未來總預算中，推升內需的重要一環，交通部已經研擬平日的住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿優惠、企業員工國內旅遊的獎勵優惠，還有taiwan pass平日國旅的優惠等措施，這些在明年3月都會開始執行，所以政府在推升內需中將加強國內觀光、同時也引進更多國外旅客來台旅遊。他舉例，上個周末，他也去到桃園搭乘了藍皮解憂號。