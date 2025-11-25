快訊

卓榮泰：本周再與地方溝通財劃法 盼達最高共識

中央社／ 台北25日電

行政院會20日通過院版財劃法修正草案，將送立法院審議。行政院長卓榮泰今天受訪說，立法院修財劃法匆匆忙忙，不允許行政院從從容容地與地方溝通，而行政院本周會與地方再作溝通，希望達成最高的共識。

行政院24日舉行行政立法協調會議，討論財劃法相關議題。行政院發言人李慧芝說明，政院會持續與22縣市溝通事權部分，讓地方政府強化更多地方自治。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對行政院版財劃法，國民黨要求先提供完整試算資料，否則暫緩列案，民眾黨也表態退回，後續將如何與在野溝通等議題，作相關說明。

卓榮泰認為，立法院這3次修財劃法，剛好印證那句話，真的是匆匆忙忙，結果是讓政府要舉債，負擔更多的債務，匆匆忙忙的是讓政府破產，更嚴重的是，竟然不允許行政院從從容容地跟地方溝通。

卓榮泰說，上周朝野黨團談妥不處理後續公式的錯誤問題，等待本周行政院跟地方溝通後提出詳細的數字，再來做討論，結果在野黨團撕毀承諾。

卓榮泰指出，不過行政院仍然會利用本周，與地方政府再做溝通，希望能夠達到一個最高的共識，達到這個共識後，就會有一個具體的數字出現。

卓榮泰表示，他認為這個具體數字將會再次的證明，行政院在這次的院版的財政收支劃分法中，關於統籌分配稅款、一般補助款以及計畫型補助款，3項加起來對地方的補助，絕對高於114年度的數字。

行政院 溝通 卓榮泰
