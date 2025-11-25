聽新聞
新聞眼／「法條清楚 數字模糊」 中央地方雞同鴨講

聯合報／ 本報記者黃婉婷

財劃法爭議未歇，在藍白推進下，行政院總算端出政院版修法草案，但中央宣稱能挹注地方一點二兆元創新高，還能算出直轄市、縣市獲配總額及平均增幅，面對縣市期盼看到具體分配，政院卻僅稱「法條清楚、數字浮動」，模糊帶過，朝野還要繼續雞同鴨講多久？

針對財劃法，朝野鬥法長達一年，在野靠國會多數強勢修法，中央則靠執政優勢五鬼搬運，雙方諜對諜，如今政院總算願意自提修法版本；但政院宣稱該版本可改善長久以來垂直和水平分配缺陷，卻仍有論述矛盾之處，也未回應在野質疑，難以服眾。

首先，政院質疑去年底在野修正的財劃法「掏空國庫」，如今卻以政院版財劃法挹注更多作為亮點，自我矛盾；且若對照立院本月再修正版本釋出總額達一兆四三二九億元，政院版還相對縮水，同樣都是拿錢，誰會想要拿少一些？

其次，中央稱政院版財劃法能使直轄市及縣市獲配財源分別增加八二七億元、一一二二億元，更稱北市統籌稅款仍全國最高，新北三項補助增加數全國最高，卻絕口不提實際獲配數，被發現「蓋牌」後，財政部上周稱「事權未定無法獲知金額」，如今政院又說「法條都有寫、金額會浮動」，說法多變，外界自然霧裡看花。

第三，政院宣稱法條明訂分配公式、權重明確，卻刻意不提新條文裡，中央可依「考績」調整補助，地方若不按中央規範用途，補助還能被暫停。換言之，中央仍握著生殺大權。

國事如麻，朝野何苦一再陷入為錢相爭的僵局？既然中央選擇提出政院版本，就該如實公布試算內容，也便於地方政府預作財政規畫，而非選擇性公布，讓地方玩猜迷遊戲；否則，中央再怎麼強調法條清楚，地方仍無法掌握分配規模，朝野只會陷入「鬼打牆」循環，難以跳脫爭議。

政院版 財劃法 朝野 藍白
侯友宜籲中央公布財劃法試算 鍾東錦指不確定最糟

行政院長卓榮泰昨邀民進黨立委舉行行政立法協調會報。針對政院版財劃法修正草案，各縣市關心實際獲配金額，行政院表示，政院版已...

新聞眼／「法條清楚 數字模糊」 中央地方雞同鴨講

財劃法爭議未歇，在藍白推進下，行政院總算端出政院版修法草案，但中央宣稱能挹注地方一點二兆元創新高，還能算出直轄市、縣市獲...

政院版財劃法 藍白擬暫緩列案

行政院提出「財劃法」修正草案已送入立法院，立法院程序委員會今天將決定是否列入本周五院會議程。國民黨團總召傅崐萁昨天表示，...

財劃法爭議 劉和然隔空喊話「黨意勿高於民眾權益」…蘇巧慧回應了

針對新北市副市長劉和然點名「希望蘇巧慧在立法院表決財劃法時，黨意不要高過新北市民的權益」，民進黨立委蘇巧慧回應，真正讓黨...

卓揆邀綠委研商財劃法攻防 共識持續溝通盼縣市長發揮影響力

行政院長卓榮泰今天中午邀請民進黨立委舉行行政立法協調會報，討論政院版財劃法攻防。行政院指出，政院版最具共識且公平均衡，盼...

影／政院版財劃法 鍾佳濱：已是最佳版本

行政院所提之政院版財劃法修正案將於明天於立法院程序委員會上討論是否排入周五院會議程，行政院中午舉行行政立法會議，邀請民進...

