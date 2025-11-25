聽新聞
侯友宜籲中央公布財劃法試算 鍾東錦指不確定最糟

聯合報／ 記者黃婉婷游振昇葉德正朱冠諭范榮達／連線報導

行政院長卓榮泰昨邀民進黨立委舉行行政立法協調會報。針對政院版財劃法修正草案，各縣市關心實際獲配金額，行政院表示，政院版已將分配公式和指標明確寫在法條中，但計畫型補助因機制設計，數字會浮動，未來將持續與縣市政府溝通事權。

政院上周提出財劃法修正草案，號稱中央整體挹注地方經費將達一兆二○○二億元，整體縣市淨增財源及平均增幅均高於直轄市，但遭藍營縣市質疑未有實際數字。

新北市長侯友宜昨表示，中央公布財劃法試算結果，才能做充分討論。苗栗縣長鍾東錦也說，廿二縣市不知道可以拿到多少錢，要如何分配施政計畫？「不確定性是最糟糕的一件事！」

侯友宜感嘆，新北市人均預算已是全台各縣市之末，在人口指標裡又把權重從百分之四十五降到百分之十八，「有時候看表面不準，應該完整公布，才能充分討論」。

鍾東錦表示，行政院與執政黨、在野黨立委要好好協商，否則一直找各縣市開會，不會有結果的；政治應該開誠布公。他拜託中央、立委不要意氣用事，「不要讓地方脖子上一直看到那塊肉，可是又吃不到」，這樣感覺很不舒服。

行政院 財劃法 侯友宜 鍾東錦
