政院版財劃法 藍白擬暫緩列案

聯合報／ 記者唐筱恬黃婉婷林銘翰李成蔭／台北報導
行政院長卓榮泰參加豐原醫院附設后里綜合長照機構落成啟用典禮，被問到財劃法問題。記者游振昇／攝影
行政院長卓榮泰參加豐原醫院附設后里綜合長照機構落成啟用典禮，被問到財劃法問題。記者游振昇／攝影

行政院提出「財劃法」修正草案已送入立法院，立法院程序委員會今天將決定是否列入本周五院會議程。國民黨團總召傅崐萁昨天表示，本來希望財政部長莊翠雲可以先來溝通，結果統統沒空，不排除暫緩列案；民眾黨團總召黃國昌則說，立法院還有很多法案要處理，會在程序委員會提案退回。

在野黨兩度修正財政收支劃分法後，行政院版廿日出爐，行政院長卓榮泰昨天中午邀請民進黨立委舉行行政立法協調會報，討論政院版財劃法攻防。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，當地方政府充分了解兩周前通過的「暴衝版」財劃法不可行後，政院版財劃法也比新版財劃法能給予更多財源與支持，應會獲得各地方首長或未來參選縣市長人的支持，「期待地方首長發揮影響力」讓在野黨支持。

立院程序委員會今天將討論政院版財劃法是否排入周五院會議程，據了解，國民黨團有三套劇本，一為今天程序委員會直接提議「暫緩列案」；二為程序委員會不確定議程後，周五院會給予財劃法一讀付委，再於下次院會散會前提出「復議」；三為程序委員會仍然不確定議程，周五院會提案報告事項「僅限列議程」，排除政院版財劃法。

據了解，民眾黨團傾向在程序委員會就提議財劃法「暫緩列案」，國民黨團將於今天早上拍板決定。

黃國昌表示，財劃法已經完成修法，行政院沒有任何資格與立場要求重新再來，看民進黨團近日操作就是想裂解在野黨、陷立法院長韓國瑜於不義；行政院此時應趕快依法編列預算，民眾黨團將在程序委員會提案退回，財劃法「連一讀的機會都沒有」。

國民黨團書記長羅智強表示，立院才三讀通過財劃法，民進黨還沒等新版財劃法上路，就又提出版本，這種做法根本是在踐踏立法權；財劃法固然可以集思廣益再討論，但現在要討論哪個版本都不清楚？顯見執政黨沒有改革誠意。

財劃法 行政院 政院版
