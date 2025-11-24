財劃法爭議 劉和然隔空喊話「黨意勿高於民眾權益」…蘇巧慧回應了

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨立委蘇巧慧反擊「讓黨意凌駕民意的是國民黨」。本報資料照
針對新北市副市長劉和然點名「希望蘇巧慧立法院表決財劃法時，黨意不要高過新北市民的權益」，民進黨立委蘇巧慧回應，真正讓黨意凌駕民意的不是民進黨，而是國民黨。她表示，國民黨版財劃法兩次修法都傷害人民權益，呼籲在野黨應回到程序上理性討論。

蘇巧慧表示，去年立委傅崐萁版財劃法首次修法，將新北人均財政分配修成全國最低，反而讓台北、花蓮大幅增加，連新北市財政局長都說「看了會吐血」。她強調，這次分配公式不僅對新北約400萬市民不公，還因計算方式出包，導致345億元無法分配。

她也提到，第二次修法則更嚴重，國民黨強行通過的版本迫使中央政府必須「違法舉債」，完全忽視政府財務永續與區域平衡，讓財政制度陷入高度不確定狀態。

蘇巧慧說，目前行政院已提出新版草案，將送往立法院審議，她希望在野黨能夠「坐下來好好討論」，不要再把重大制度當成政治操作工具。她強調，財劃法涉及中央與地方的財政分配，應讓行政機關、地方政府都有充分表達意見的機會，才能兼顧地方財政挹注與中央推動重大建設所需經費。

蘇巧慧 財劃法 民進黨 修法 國民黨 立法院 行政院
