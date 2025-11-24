卓揆邀綠委研商財劃法攻防 共識持續溝通盼縣市長發揮影響力

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝（左）、民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱（右）今天中午轉述行政立法協調會議內容。記者曾原信／攝影
行政院長卓榮泰今天中午邀請民進黨立委舉行行政立法協調會報，討論政院版財劃法攻防。行政院指出，政院版最具共識且公平均衡，盼朝野理性討論，未來將持續與縣市政府溝通；民進黨立院黨團稱，當縣市充分了解內容，自然能獲地方首長及縣市長參選人支持，至於在野立委是否跟隨，「期待地方首長發揮影響力」。

朝野持續針對財劃法修法攻防，在藍白聯手下，多年未修的財劃法已在一年內兩次修正通過，政院近期也提出財劃法修正草案，最快明天能在立院程序委員會排入周五（28日）院會，以便交付委員會審查。行政院長卓榮泰今天中午邀民進黨立委溝通政院版財劃法，副院長鄭麗君、秘書長張惇涵及數十名綠委皆與會。

行政院發言人李慧芝轉述，會中財主單位再度說明政院版財劃法內容，卓揆也強調，政院版已完整劃分中央及地方的事權；她說，政院版已與地方政府開會溝通6次，並參酌專家學者意見，是目前獲最大共識的版本，合理公平且均衡，將持續與縣市政府溝通，使其了解獲得大筆財源時也能得到更多地方自治。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，若稱去年底倉促通過財劃法稱為「新版財劃法」，前兩周立法院三讀通過的就是「暴衝版財劃法」，政院版財劃法已調整新版財劃法中未處理事權分配的問題，而暴衝版財劃法相對新版財劃法又增加2646億元，超出舉債上限，行政院很難執行。

鍾佳濱說，財劃法是依憲法訂定，跟財政紀律法、預算法及公債法被列為財政「四個支柱」，如果增加2646億元，未來的預算將違反公債法規定；只有政院版財劃法能符合相關法律規範，且符合財劃法精神，將事權、財源同時交給地方。

媒體關注，行政院、民進黨團如何說服在野黨團持政院版財劃法，是否鎖定特定立委策反。鍾佳濱表示，朝野都有黨籍立委和執政的地方政府，希望行政院持續與22個縣市首長和財政長充分說明。

他說，當地方政府充分瞭解暴衝版財劃法不可行，政院版也比新版能給予更多財源與支持，應該會得到各地方首長或未來參選縣市長者的支持，至於在野立委能否願意追隨地方政府共同推動政院版財劃法，「期待地方首長發揮他們的影響力」。

至於會中是否公布各縣市的獲配金額，李慧芝說，政院版財劃法分配公式和指標相當明確，也公平公開透明的寫在法條中，所有分配比例、數字都在裡頭；政院版財劃法也保證各地方政府，未來統籌分配稅款、一般性補助款、計畫型補助款三項合計總額不低於114年度水準。

今天出席會議的綠營立委包括民進黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、政策會執行長吳思瑤，以及立委張雅琳、陳冠廷、黃捷、蘇巧慧、林月琴、王定宇、何欣純、陳素月、王正旭、林俊憲、沈發惠及陳俊宇。

