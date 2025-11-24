快訊

鍾東錦批院版財劃法不確定性最糟糕 讓地方「看得到又吃不到」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
行政院日前公布財政收支劃分法修正草案，苗栗縣長鍾東錦認為不確定性是最糟糕一件事。記者范榮達／攝影
行政院日前公布財政收支劃分法修正草案，苗栗縣長鍾東錦認為不確定性是最糟糕一件事。記者范榮達／攝影

行政院日前公布財政收支劃分法修正草案，苗栗縣長鍾東錦認為不確定性最糟糕，地方脖子一直往上看到那一塊肉，可是又吃不到，希望行政院跟立法院能夠盡快協商拍板，明年就上路，讓縣市首長施政計畫有所本。

縣議員蕭詠萱、周玉滿、張志宇今天都關心財劃法爭議，質詢縣府因應準備好了嗎？縣府主計處長顏香儒曝現況，表示明年獲配中央統籌分配稅款增加130餘億元，但一般性補助款及計畫性補助款金額未能明確，致統籌分配稅款部分需留作未來計畫性補助款縣配合款用途，明年歲出總預算僅小幅度增加24.85億元。

「不確定性是最糟糕的一件事」！鍾東錦表示，22縣市都不知道可以拿到多少錢，要怎麼樣去分配施政計畫？譬如要買水果、蔬菜，飯及肉類，會有先後順序，現在問題是不知道有100塊、200塊，還是300塊？所以地方要一直嘗試，不是國家之福，也不是鄉親之福。

他建議行政院與執政黨、在野黨立委，做最好的協商，否則行政院一直找縣市開會，不會有結果的，因為沒有明確的數字，比較有眉角的地方，不肯、不敢露出來，露出來又要用猜的，他認為政治應該開大門走大路開誠佈公，如果按新的方法，各縣市拿多少？中央的心是公平的還是偏袒的？大家就沒話說。

鍾東錦表示，現在台灣的政治，哪怕是總統，行政院說了，立法院在野黨的人數比較多，也不會算數，拜託中央，立委不要意氣用事，不要讓地方脖子一直往上看到那一塊肉，可是又吃不到，這樣感覺很不舒服，希望財劃法早日定案，不要拖到後年，明年就可以上路，地方有更多的資源，也讓縣市首長知道接下來要怎麼做。

行政院 鍾東錦 補助款

