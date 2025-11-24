劉和然談2026與財劃法 對蘇巧慧喊話：黨意勿高於民眾權益

新北市副市長劉和然今出席竹林山捐贈儀式時表示，藍白兩黨討論跨縣市整合一事應「順其自然、按時間成熟推進」，並強調未來若有人要競逐新北市長，最重要的是「要真正了解新北」。他並再度呼籲中央在財劃法修法上必須做到公平透明，也向宣布參選新北市長的立委蘇巧慧喊話，「希望立院表決時，黨意不要高過民眾權益」。

劉和然指出，新北幅員廣大、人口最多，是全國縮影，未來若有人要來新北服務，「不了解新北，就一定會有接不上軌的空窗期」。他強調，新北市的大小事、基層每項工作都需要實際體驗才能看見需求。

談到藍白整合的時程，他表示：「選戰就是順順地走，什麼時間點做什麼決定，自然會發展。」但他也提醒，新北市未來的領導者必須更積極面對財劃法議題，尤其是中央到地方的資源分配，「公平性、透明性」是最重要的兩項原則。

劉和然說，這次財劃法院版備受質疑，就是因為「開會當天早上才收到資料，也沒有任何試算」。他主張中央應公開數據、立即釋出試算表，「錢、權、事」如何調整必須講清楚，地方才能安心規畫。

他並點名新北12名立委，要共同捍衛新北市民權益。尤其是已宣布參選新北市長的蘇巧慧，他強調，「希望在立法院表決時，黨意不要高過新北市民的權益。」

面對院會即將公布財劃法細節，他坦言地方政府至今仍難掌握真正的額度變動。「大家都說中央補助會增加，但我們看的是總額：一般性補助、計畫性補助、統籌分配稅款加起來，我們沒有看到實質增加。」他指出，水平分配指標同樣關鍵，指標越公開透明，各縣市越能接受。

劉和然最後呼籲行政院儘快與22縣市協調，避免地方拿到「空白支票」，還要看中央臉色爭取預算。他強調：「資訊越清楚，地方信任越高；財劃法攸關未來幾年所有地方建設，不能再拖。」