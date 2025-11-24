藍質疑政院版財劃法無法源依據 鍾佳濱嗆：回去把憲法讀一遍

快訊

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片
行政院提出「財劃法」修正草案議，國民黨團總召傅崐萁質疑，試算分配來自哪個法源都不知道，各縣市一頭霧水。民進黨團幹事長鍾佳濱今天批評，政院版相較之前版本大幅釋出地方財源，財劃法接援引憲法第10、13章，請傅崐萁「回去把中華民國憲法好好讀一遍」。

政院提出財劃法修正案，中央對地方挹注經費高達1.2兆創下新高，但在給地方補助款時也設下限制。傅崐萁質疑，試算分配來自哪個法源都不知道？各縣市實際分配數字也沒有，讓各縣市一頭霧水。

鍾佳濱今天受訪指出，財劃法本身就是法律，甚至是財政憲法，與預算法、財政紀律法、公債法並稱國家財政4大支柱。財劃法過去長年討論分配問題，其中水平分配往往「幾家歡樂幾家愁」，也有人擔心「一家烤肉萬家香」。

鍾佳濱說，目前院版財劃法已經確定了中央、地方垂直分配，中央釋出統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助都遠大於之前版本，包含去年與上周通過的國眾版，因此院版財劃法已大量釋出地方財源。

鍾佳濱強調，傅總召談到沒有法源依據，實在令人無法理解，難道傅總召認為上周、上上周、還有去年底推出的財劃法修正案也是沒有法律依據嗎？他再次提醒傅總召，財劃法法源依據援引憲法第10、13章，「請回去好好把中華民國憲法讀一遍」。

