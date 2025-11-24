快訊

好市多黑五攻略！家電買「這台」最狂現省27000 老會員憑2物領免費熟食

八點檔「好運來」女演員車禍遭撞飛！傷勢曝光劇組換人演

正式分手了！輝達落腳北士科 李四川曝今與新壽簽解約塗銷土地

卓榮泰：沒有中央總預算寸步難行 找出審議可行之道

中央社／ 台中24日電

行政立法協調會議今天將在行政院舉行，討論財政收支劃分法修法與年金改革等議題。行政院長卓榮泰表示，希望找出一條可行之道，多項政策「沒有中央總預算寸步難行」。

卓榮泰今天上午出席「豐原醫院附設后里綜合長照機構」落成啟用典禮，會前接受媒體聯訪，關於院版財劃法修正草案，藍白擬予退回，卓榮泰做出上述表示。

卓榮泰表示，上週五在立法院的狀況讓執政黨團有點無力感，今天中午會召開行政立法協調會議，他會聽聽執政黨團的立委當天與在野黨團如何溝通；卓榮泰說，希望找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算可以順利審議。

卓榮泰在致詞中也提到，中央要全力推動，需要地方全力支持，也希望取得立法院全力支持；長照3.0總預算若可達到新台幣1100多億，家庭的補助一年可達18萬，但沒有中央政府總預算寸步難行，一切都是白談。

卓榮泰表示，他將與許多立委商量，如何取得行政、立法兩院相互信任，這個信任是國人、國家可以往前走的信任；好好審議中央政府總預算，正面看待財劃法，讓每個人安安心心在台灣、快快樂樂在地生活，用中央地方及行政立法合作方式，讓國人建立信心。

卓榮泰 總預算 行政院

延伸閱讀

影／藍白將退回財劃法 卓榮泰：今天行政立法協調會議找可行之道

蘇澳淹水啟示錄！分洪計畫送中央10個月災後才核定 有無苦民所苦？

「真的要解憂」卓榮泰搭藍皮火車 後關稅時代推升內需、拚外國觀光客

福島核食解禁 卓榮泰：20幾萬件抽驗都沒不合格

相關新聞

影／藍白將退回財劃法 卓榮泰：今天行政立法協調會議找可行之道

行政院長卓榮泰今天參加衛福部豐原醫院附設后里綜合長照機構落成啟用典禮，被問到藍白要退回財劃法問題，他說上周五立法院的狀況...

政院版財劃法本周攻防 侯友宜：中央應公布分配數字充分討論

行政院版20日出爐，立法院今天程序委員會將決定是否排入周五院會議程。由於目前分配數字不明，各界質疑黑箱，新北市長侯友宜今...

觀察站／政院急推財劃法…匆匆忙忙割稻尾 政治算計

在野黨力推財劃法修法多時，就在近期「二修」之際，行政院也提出政院版草案，除時間點可疑外，不透明的計算細節也引發爭議；藍白...

財劃法爭議延燒！藍委：地方成長紅利 中央攔胡

行政院版財劃法爭議延燒，國民黨立委許宇甄直言，院版財劃法根本黑箱，行政院連縣市財政設算表都拿不出；國民黨立委賴士葆也說，...

財劃法本周攻防！藍白擋案 綠沙盤推演3劇本…仍難樂觀

政院版財劃法已送入立法院，藍營擬採拖字訣、白營嗆聲退回，卓內閣今天舉行行政立法協調會報，預料將觸及朝野攻防。民進黨內沙盤...

轟院版財劃法數字黑箱 許宇甄：陷阱滿滿徒增地方不信任

行政院版財劃法持續引發討論，國民黨立委許宇甄直言，院版財劃法根本黑箱，缺試算、缺數據、缺誠意，當中還陷阱滿滿，只剩政治口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。