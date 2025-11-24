聽新聞
0:00 / 0:00
影／藍白將退回財劃法 卓榮泰：今天行政立法協調會議找可行之道
行政院長卓榮泰今天參加衛福部豐原醫院附設后里綜合長照機構落成啟用典禮，被問到藍白將要退回財劃法，他說上周五立法院的狀況，執政黨黨團都有一點無力感。今天中午行政立法協調會議，他會聽聽執政黨黨團的委員跟在野黨團當天怎麼溝通，希望還是要找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算能夠順利審議。
卓榮泰今天到啟用典禮，面對媒體訪問藍白要退回財劃法問題，他說上周五立法院的狀況，執政黨黨團都有一點無力感。今天他從這裡回去後，中午行政立法協調會議，他會聽聽執政黨黨團的委員跟在野黨團當天怎麼溝通，希望還是要找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算能夠順利審議，所有今天等一下要談的長照3.0才能夠有辦法支持，沒有中央總預算，寸步難行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言