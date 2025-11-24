快訊

影／藍白將退回財劃法 卓榮泰：今天行政立法協調會議找可行之道

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
行政院長卓榮泰今天參加豐原醫院附設后里綜合長照機構落成啟用典禮，被問到財劃法問題。記者游振昇／攝影
行政院長卓榮泰今天參加豐原醫院附設后里綜合長照機構落成啟用典禮，被問到財劃法問題。記者游振昇／攝影

行政院長卓榮泰今天參加衛福部豐原醫院附設后里綜合長照機構落成啟用典禮，被問到藍白將要退回財劃法，他說上周五立法院的狀況，執政黨黨團都有一點無力感。今天中午行政立法協調會議，他會聽聽執政黨黨團的委員跟在野黨團當天怎麼溝通，希望還是要找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算能夠順利審議。

卓榮泰今天到啟用典禮，面對媒體訪問藍白要退回財劃法問題，他說上周五立法院的狀況，執政黨黨團都有一點無力感。今天他從這裡回去後，中午行政立法協調會議，他會聽聽執政黨黨團的委員跟在野黨團當天怎麼溝通，希望還是要找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算能夠順利審議，所有今天等一下要談的長照3.0才能夠有辦法支持，沒有中央總預算，寸步難行。

行政院長卓榮泰今天參加豐原醫院附設后里綜合長照機構落成啟用典禮，被問到財劃法問題。記者游振昇／攝影
行政院長卓榮泰今天參加豐原醫院附設后里綜合長照機構落成啟用典禮，被問到財劃法問題。記者游振昇／攝影

執政黨 總預算 長照

