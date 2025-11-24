聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／政院急推財劃法…匆匆忙忙割稻尾 政治算計

聯合報／ 本報記者李成蔭

在野黨力推財劃法修法多時，就在近期「二修」之際，行政院也提出政院版草案，除時間點可疑外，不透明的計算細節也引發爭議；藍白不買帳，無非質疑「民進黨政府又來了」，恐將修法作為二○二六年地方選戰宣傳重點，畢竟如此「割稻尾」手法也並非首次了。

早在十多年前，時任台南市長賴清德就喊過修財劃法；但在民進黨贏得中央執政後，立法院近年啟動修法，行政院始終消極以對，直到藍白日前二度修法之後，總算催出政院版草案。

政院轉彎原因，外界不得而知，但人民看到的是草案提得「匆匆忙忙」，行政院長卓榮泰更喊出要「全面迎戰」；如此迎戰姿態，修法品質如何？外界已有存疑，更多的恐怕還是政治算計。

上一任民進黨政府就曾推動「前瞻基礎建設計畫」，拿了人民血汗錢八八○○億元號稱要建設，卻引發「重綠輕藍」分配不公的問題；如今的賴政府，不只是要攬功，更還進化成割稻尾專家，比如此次普發現金，明明由在野黨提出，政府卻從反對到大力宣傳；幾次經驗下來，怎麼教人民不質疑民進黨政府的政治考量及操作？

政院版財劃法計算細節仍未明朗，若開門放行，話語權恐又回到行政院身上，地方財源更是再被制約；況且，明明立院已多次呼籲政院提版本，政院先是選擇「裝死」，此時又緊急提版本，未來豈不是想提就提，不想提就免提？執政黨難以信任，在野黨選擇堅持，不僅是為守住制度，更是對民意的交代。

行政院 財劃法 前瞻基礎建設

延伸閱讀

藍要政院提財劃修法試算 綠指財政部願預估

轟院版財劃法數字黑箱 許宇甄：陷阱滿滿徒增地方不信任

傅崐萁獨攬大權？綠指與韓國瑜肯定院版財劃法 賴士葆：坑殺雙北還離間

政院版財劃法擋不擋陷兩難 藍營採拖字訣防綠營離間

相關新聞

觀察站／政院急推財劃法…匆匆忙忙割稻尾 政治算計

在野黨力推財劃法修法多時，就在近期「二修」之際，行政院也提出政院版草案，除時間點可疑外，不透明的計算細節也引發爭議；藍白...

財劃法爭議延燒！藍委：地方成長紅利 中央攔胡

行政院版財劃法爭議延燒，國民黨立委許宇甄直言，院版財劃法根本黑箱，行政院連縣市財政設算表都拿不出；國民黨立委賴士葆也說，...

財劃法本周攻防！藍白擋案 綠沙盤推演3劇本…仍難樂觀

政院版財劃法已送入立法院，藍營擬採拖字訣、白營嗆聲退回，卓內閣今天舉行行政立法協調會報，預料將觸及朝野攻防。民進黨內沙盤...

轟院版財劃法數字黑箱 許宇甄：陷阱滿滿徒增地方不信任

行政院版財劃法持續引發討論，國民黨立委許宇甄直言，院版財劃法根本黑箱，缺試算、缺數據、缺誠意，當中還陷阱滿滿，只剩政治口...

新聞眼／綠營端出財劃法 玩離間計製造更多紛擾

行政院版的財劃法送入立院，政院表面看起來有溝通誠意，實則是大玩「離間計」，若不好好從根本的改善朝野關係著手，繼續頻出小動作，財劃法紛擾將沒完沒了。

政院版財劃法協商 藍批綠委放話挑撥 「朝野互信更低」

行政院提出財劃法修正版本，立法院長韓國瑜日前為此召集朝野協商，會議內容卻演變成羅生門。民進黨立院黨團書記長陳培瑜指出，韓國瑜善意回應政院版財劃法，國民黨立委賴士葆、林思銘也給予肯定；但賴士葆、林思銘兩人反駁，他們是叫政院公布「試算表」，綠委放話根本是在挑撥離間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。