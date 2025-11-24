觀察站／政院急推財劃法…匆匆忙忙割稻尾 政治算計

在野黨力推財劃法修法多時，就在近期「二修」之際，行政院也提出政院版草案，除時間點可疑外，不透明的計算細節也引發爭議；藍白不買帳，無非質疑「民進黨政府又來了」，恐將修法作為二○二六年地方選戰宣傳重點，畢竟如此「割稻尾」手法也並非首次了。

早在十多年前，時任台南市長賴清德就喊過修財劃法；但在民進黨贏得中央執政後，立法院近年啟動修法，行政院始終消極以對，直到藍白日前二度修法之後，總算催出政院版草案。

政院轉彎原因，外界不得而知，但人民看到的是草案提得「匆匆忙忙」，行政院長卓榮泰更喊出要「全面迎戰」；如此迎戰姿態，修法品質如何？外界已有存疑，更多的恐怕還是政治算計。

上一任民進黨政府就曾推動「前瞻基礎建設計畫」，拿了人民血汗錢八八○○億元號稱要建設，卻引發「重綠輕藍」分配不公的問題；如今的賴政府，不只是要攬功，更還進化成割稻尾專家，比如此次普發現金，明明由在野黨提出，政府卻從反對到大力宣傳；幾次經驗下來，怎麼教人民不質疑民進黨政府的政治考量及操作？

政院版財劃法計算細節仍未明朗，若開門放行，話語權恐又回到行政院身上，地方財源更是再被制約；況且，明明立院已多次呼籲政院提版本，政院先是選擇「裝死」，此時又緊急提版本，未來豈不是想提就提，不想提就免提？執政黨難以信任，在野黨選擇堅持，不僅是為守住制度，更是對民意的交代。