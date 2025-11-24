聽新聞
0:00 / 0:00

財劃法爭議延燒！藍委：地方成長紅利 中央攔胡

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導

行政院版財劃法爭議延燒，國民黨立委許宇甄直言，院版財劃法根本黑箱，行政院連縣市財政設算表都拿不出；國民黨立委賴士葆也說，政院就是要砍台北經費再分給其它縣市，且很多經費跑到「計畫型補助款」去，賴政府就是想集權又集錢。

許宇甄指出，院版財劃法號稱釋出高達一兆二○○二億元，比藍白版的一兆一六八三億元還要更好，但行政院卻連最基本的縣市財政設算表都拿不出來，各縣市在新公式下可分得多少「統籌分配款」、「一般性補助款」、「計畫型補助款」？目前都不敢公開。

許宇甄提到，中央事權移轉地方後，各縣市需要承擔哪些「新增項目」、「各項目經費」要多少，更是隻字未提；這只會徒增行政與立法、中央與地方的不信任。

許宇甄還說，該版本在關鍵稅目的分配上更藏著結構性陷阱，如營業稅僅分配百分之八十五，地方成長紅利卻被中央攔胡；另外還把用於健保與長照的菸酒稅硬塞進統籌分配款，當作補洞權宜之計，但每年約三二○億元的菸酒稅根本無法填滿被抽走的九○○億元營業稅。

財劃法 許宇甄 統籌分配稅款

延伸閱讀

藍要政院提財劃修法試算 綠指財政部願預估

轟院版財劃法數字黑箱 許宇甄：陷阱滿滿徒增地方不信任

續推不在籍投票…藍：時間到了就會排 白：盼本會期通過

許宇甄：賴總統剛吃壽司就開放福島核食 對日示好毀專業機構公信力

相關新聞

觀察站／政院急推財劃法…匆匆忙忙割稻尾 政治算計

在野黨力推財劃法修法多時，就在近期「二修」之際，行政院也提出政院版草案，除時間點可疑外，不透明的計算細節也引發爭議；藍白...

財劃法爭議延燒！藍委：地方成長紅利 中央攔胡

行政院版財劃法爭議延燒，國民黨立委許宇甄直言，院版財劃法根本黑箱，行政院連縣市財政設算表都拿不出；國民黨立委賴士葆也說，...

財劃法本周攻防！藍白擋案 綠沙盤推演3劇本…仍難樂觀

政院版財劃法已送入立法院，藍營擬採拖字訣、白營嗆聲退回，卓內閣今天舉行行政立法協調會報，預料將觸及朝野攻防。民進黨內沙盤...

轟院版財劃法數字黑箱 許宇甄：陷阱滿滿徒增地方不信任

行政院版財劃法持續引發討論，國民黨立委許宇甄直言，院版財劃法根本黑箱，缺試算、缺數據、缺誠意，當中還陷阱滿滿，只剩政治口...

新聞眼／綠營端出財劃法 玩離間計製造更多紛擾

行政院版的財劃法送入立院，政院表面看起來有溝通誠意，實則是大玩「離間計」，若不好好從根本的改善朝野關係著手，繼續頻出小動作，財劃法紛擾將沒完沒了。

政院版財劃法協商 藍批綠委放話挑撥 「朝野互信更低」

行政院提出財劃法修正版本，立法院長韓國瑜日前為此召集朝野協商，會議內容卻演變成羅生門。民進黨立院黨團書記長陳培瑜指出，韓國瑜善意回應政院版財劃法，國民黨立委賴士葆、林思銘也給予肯定；但賴士葆、林思銘兩人反駁，他們是叫政院公布「試算表」，綠委放話根本是在挑撥離間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。