財劃法爭議延燒！藍委：地方成長紅利 中央攔胡

行政院版財劃法爭議延燒，國民黨立委許宇甄直言，院版財劃法根本黑箱，行政院連縣市財政設算表都拿不出；國民黨立委賴士葆也說，政院就是要砍台北經費再分給其它縣市，且很多經費跑到「計畫型補助款」去，賴政府就是想集權又集錢。

許宇甄指出，院版財劃法號稱釋出高達一兆二○○二億元，比藍白版的一兆一六八三億元還要更好，但行政院卻連最基本的縣市財政設算表都拿不出來，各縣市在新公式下可分得多少「統籌分配款」、「一般性補助款」、「計畫型補助款」？目前都不敢公開。

許宇甄提到，中央事權移轉地方後，各縣市需要承擔哪些「新增項目」、「各項目經費」要多少，更是隻字未提；這只會徒增行政與立法、中央與地方的不信任。

許宇甄還說，該版本在關鍵稅目的分配上更藏著結構性陷阱，如營業稅僅分配百分之八十五，地方成長紅利卻被中央攔胡；另外還把用於健保與長照的菸酒稅硬塞進統籌分配款，當作補洞權宜之計，但每年約三二○億元的菸酒稅根本無法填滿被抽走的九○○億元營業稅。