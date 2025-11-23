藍要政院提財劃修法試算 綠指財政部願預估

行政院會20日通過院版財劃法修正草案，將送立法院審議。國民黨團總召傅崐萁今天說，政院版草案沒有試算公式，及各縣市實際分配數字，朝野要談需具備上述內容；民進黨團幹事長鍾佳濱說，財政部願模擬預估，藍白又是雙標，「自己可以胡搞，別人就要100%精準」。

立法院會14日三讀修正財政收支劃分法尚未生效，行政院會20日通過院版財劃法草案，中央對地方整體挹注經費將逾新台幣1.2兆元、創下新高，也明定地方自治補助的3軌原則。

但民眾黨團總召黃國昌21日舉行記者會表示，政院版草案片面刪除計畫補助款2646億元，執政黨偷天換日、玩弄數字，待政院版財劃法草案送到立法院，民眾黨團將要求退回，政院應依法編列預算。

對此，行政立法協調會議明天將在行政院舉行，預計由行政院長卓榮泰擔任主席，並邀民進黨團立委與會，討論財政收支劃分法修法與年金改革等議題。

國民黨團總召傅崐萁上午表示，到現在為止，試算分配來自哪個法源都不知道、試算公式是什麼也沒有、各縣市實際分配數字也沒有，讓各縣市一頭霧水；朝野當然可以談，但需要具備上述內容。

傅崐萁強調，國家做事不能這麼倉促，把關於幾千萬人的生活與民生議題，用一張A4紙呈現，這沒人看得懂，應公開把各縣市的疑義說清楚，沒說清楚根本無從討論。

國民黨立委許宇甄表示，行政院與民進黨應立即停止以放話、抹黑與製造對立，來掩蓋院版缺乏數據的事實，財劃法關係到中央與地方財政秩序的重建，任何一項公式、任何一筆額度，都牽動地方政府的長期財政安全。

許宇甄說，行政院若持續迴避公開完整試算，那麼這部修法恐怕還沒送進立法院，就會因為人民不信任、地方不買單，而胎死腹中。

民進黨團幹事長鍾佳濱向中央社記者表示，21日在議場院長休息室的會議中就有談到，財政部願意進行模擬、試算，並提供給國民黨財政委員會的立委林思銘、賴士葆，但財政部強調就是預估，需要再精算。

鍾佳濱說，傅崐萁說沒有法源，那要請教當時他們通過國眾版財劃法，有經過試算程序嗎，就是沒試算才會出現低級錯誤；現在行政院已經相對周延，且跟每個地方政府談過，藍白又是雙標，「自己可以胡搞，別人就要100%精準」。

鍾佳濱說，黃國昌根本沒道理，立法院可以拒審法案嗎，憑什麼退回、退回的基礎又是什麼，沒有這樣的國會，兩種說法都不成立。