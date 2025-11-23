快訊

陸使館引聯合國憲章暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

鄭麗文嘉義參香受熱烈簇擁 未鬆口縣市長布局：純參拜行程

中日關係惡化才剛開始？前國安會副秘書長：高市在任就可能持續僵持

藍要政院提財劃修法試算 綠指財政部願預估

中央社／ 台北23日電

行政院會20日通過院版財劃法修正草案，將送立法院審議。國民黨團總召傅崐萁今天說，政院版草案沒有試算公式，及各縣市實際分配數字，朝野要談需具備上述內容；民進黨團幹事長鍾佳濱說，財政部願模擬預估，藍白又是雙標，「自己可以胡搞，別人就要100%精準」。

立法院會14日三讀修正財政收支劃分法尚未生效，行政院會20日通過院版財劃法草案，中央對地方整體挹注經費將逾新台幣1.2兆元、創下新高，也明定地方自治補助的3軌原則。

但民眾黨團總召黃國昌21日舉行記者會表示，政院版草案片面刪除計畫補助款2646億元，執政黨偷天換日、玩弄數字，待政院版財劃法草案送到立法院，民眾黨團將要求退回，政院應依法編列預算。

對此，行政立法協調會議明天將在行政院舉行，預計由行政院長卓榮泰擔任主席，並邀民進黨團立委與會，討論財政收支劃分法修法與年金改革等議題。

國民黨團總召傅崐萁上午表示，到現在為止，試算分配來自哪個法源都不知道、試算公式是什麼也沒有、各縣市實際分配數字也沒有，讓各縣市一頭霧水；朝野當然可以談，但需要具備上述內容。

傅崐萁強調，國家做事不能這麼倉促，把關於幾千萬人的生活與民生議題，用一張A4紙呈現，這沒人看得懂，應公開把各縣市的疑義說清楚，沒說清楚根本無從討論。

國民黨立委許宇甄表示，行政院與民進黨應立即停止以放話、抹黑與製造對立，來掩蓋院版缺乏數據的事實，財劃法關係到中央與地方財政秩序的重建，任何一項公式、任何一筆額度，都牽動地方政府的長期財政安全。

許宇甄說，行政院若持續迴避公開完整試算，那麼這部修法恐怕還沒送進立法院，就會因為人民不信任、地方不買單，而胎死腹中。

民進黨團幹事長鍾佳濱向中央社記者表示，21日在議場院長休息室的會議中就有談到，財政部願意進行模擬、試算，並提供給國民黨財政委員會的立委林思銘、賴士葆，但財政部強調就是預估，需要再精算。

鍾佳濱說，傅崐萁說沒有法源，那要請教當時他們通過國眾版財劃法，有經過試算程序嗎，就是沒試算才會出現低級錯誤；現在行政院已經相對周延，且跟每個地方政府談過，藍白又是雙標，「自己可以胡搞，別人就要100%精準」。

鍾佳濱說，黃國昌根本沒道理，立法院可以拒審法案嗎，憑什麼退回、退回的基礎又是什麼，沒有這樣的國會，兩種說法都不成立。

行政院 財政收支劃分法 財劃法

延伸閱讀

轟院版財劃法數字黑箱 許宇甄：陷阱滿滿徒增地方不信任

傅崐萁獨攬大權？綠指與韓國瑜肯定院版財劃法 賴士葆：坑殺雙北還離間

陳培瑜：韓國瑜善意回應院版財劃法 遺憾傅崐萁沒有點頭只能晾在一旁

影／國民黨團聲援遭解職陸配 傅崐萁怒批劉世芳亂用國籍法

相關新聞

轟院版財劃法數字黑箱 許宇甄：陷阱滿滿徒增地方不信任

行政院版財劃法持續引發討論，國民黨立委許宇甄直言，院版財劃法根本黑箱，缺試算、缺數據、缺誠意，當中還陷阱滿滿，只剩政治口...

新聞眼／綠營端出財劃法 玩離間計製造更多紛擾

行政院版的財劃法送入立院，政院表面看起來有溝通誠意，實則是大玩「離間計」，若不好好從根本的改善朝野關係著手，繼續頻出小動作，財劃法紛擾將沒完沒了。

政院版財劃法協商 藍批綠委放話挑撥 「朝野互信更低」

行政院提出財劃法修正版本，立法院長韓國瑜日前為此召集朝野協商，會議內容卻演變成羅生門。民進黨立院黨團書記長陳培瑜指出，韓國瑜善意回應政院版財劃法，國民黨立委賴士葆、林思銘也給予肯定；但賴士葆、林思銘兩人反駁，他們是叫政院公布「試算表」，綠委放話根本是在挑撥離間。

綠營看政院版財劃法…南部錢變多 救鬆動鐵票

行政院長卓榮泰針對財劃法喊出「全面迎戰」後，隨即送出財劃法修法版本。民進黨人士評估，藍白版本財劃法「重北輕南」情況嚴重，政院版本導正此狀況，有助於緩解二○二六年南部鐵票鬆動；但本來就選情艱困的台北市、新竹市因財源減少，選情恐怕雪上加霜，另外卓榮泰稱新北市財源增加，但目前比較基準未明，也讓新北綠營觀望中。

政院版財劃法出爐 藍營陷兩難…擬採拖字訣

在野黨兩度修正財政收支劃分法後，行政院版本廿日出爐，立法院本周二程序委員會將決定是否排入周五院會議程，各界關注藍白是否會擋案。據了解，由於政院版對中南部、離島分配款可能大增，藍營內部陷入兩難，可能採拖字訣應對；民眾黨團確定要退回政院版本，但是在程委會或周五院會提異議，尚未討論。

傅崐萁獨攬大權？綠指與韓國瑜肯定院版財劃法 賴士葆：坑殺雙北還離間

民進黨立院黨團書記長陳培瑜宣稱，立法院長韓國瑜昨與行政院長卓榮泰溝通後，肯定政院版財劃法並有善意回應，卻不被國民黨立院黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。