轟院版財劃法數字黑箱 許宇甄：陷阱滿滿徒增地方不信任

行政院版財劃法持續引發討論，國民黨立委許宇甄直言，院版財劃法根本黑箱，缺試算、缺數據、缺誠意，當中還陷阱滿滿，只剩政治口水與詐騙術語，如縣市財政設算表拿不出、營業稅僅分配85%、拿菸酒稅補漏洞等，如此分配不公，只會徒增行政與立法、中央與地方的不信任。

許宇甄指出，行政院版「財劃法修正案」自稱釋出高達1兆2002億元，比國民黨與民眾黨版的1兆1683億元還要更好，但行政院卻連最基本的縣市財政設算表都拿不出來，究竟各縣市在新公式下可分得多少「統籌分配款」、「一般性補助款」、「計畫型補助款」？目前都不敢公開。

另外，中央事權移轉地方後，各縣市需要承擔哪些「新增項目」、「各項目經費」要多少，更是隻字未提，空有一堆繞口令般的繁複公式，卻沒有任何具體數字，這種作法不是透明，而是刻意模糊，讓地方政府與民眾根本無法細究，只會徒增行政與立法、中央與地方的不信任。

許宇甄進一步指出，該版本在關鍵稅目的分配上更藏著結構性陷阱，營業稅在扣除必要成本後，全部納入地方統籌分配款，但行政院版卻只願意分配85%，地方成長紅利卻被中央攔胡，這哪是提升地方財政自主？根本是剝奪地方未來的財政成長空間。

許宇甄質疑，行政院為了掩飾該重大財源缺口，更把長期用於健保與長照的菸酒稅硬塞進統籌分配款，當作補洞的權宜之計；問題是，中央菸酒稅每年僅約320億元，根本填不滿營業稅被抽走的900億元缺口；更糟的是，菸酒稅本是推動公衛的工具，如今成操作財政的墊背品。

許宇甄批批，行政院版財劃法推出後，民進黨不但沒有展現執政者應有的政策成熟度，反而急忙開啟政治攻擊模式，甚至將立法院長韓國瑜扯進，企圖模糊焦點、製造對立。民進黨只剩政治喊話與情緒動員，避談院版根本性的分配不公，難道不是因為心虛？

許宇甄認為，若行政院不提供各縣市的完整財政試算表、事權移轉成本明細、以及各項補助款的具體計算方式，那麼這部修法草案只能被視為是「數字黑箱、陷阱滿滿」的政治詐術，而非真正為地方著想的財政改革。