聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／綠營端出財劃法 玩離間計製造更多紛擾

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
行政院長卓榮泰（右）與民進黨立院黨團書記長陳培瑜（左）。 圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰（右）與民進黨立院黨團書記長陳培瑜（左）。 圖／聯合報系資料照片

行政院版的財劃法送入立院，政院表面看起來有溝通誠意，實則是大玩「離間計」，若不好好從根本的改善朝野關係著手，繼續頻出小動作，財劃法紛擾將沒完沒了。

綠營端出院版財劃法，首先就製造立法院長韓國瑜國民黨團間矛盾。民進黨立院黨團書記長陳培瑜稱，韓國瑜相當善意回應政院版，甚至提議政院版與財劃法離島公式條文一起處理較恰當，但國民黨團總召傅崐萁毫不領情，堅持要先推財劃法離島條款。

要釐清的除了是綠營釋放的訊息正確與否，還有就是立法院長在議事運作中，本就屬「居中協調人」角色，國民黨團要不要接受政院版，自有其黨團內部討論判斷，若韓國瑜能介入國民黨團決策，那才是民進黨口中的議事不中立。

綠營第二步，則是想在藍委間製造矛盾。在政院版框架下，南部綠營縣市將成最大受益者，藍營在南部有意參選縣市首長者紛紛觀望；不料，綠營竟直接大肆宣傳，包括藍委柯志恩、蘇清泉等直接倒戈了，顯然和事實有段差距。

綠營第三步，是在朝小野大中找破口，由於政院「蓋牌」實際分配比率，除因分配指標調整導致統籌款下降的台北市、新竹市表態反對，其他藍營縣市不願開第一槍，各縣市彷彿被矇住眼睛，分配大權仍在中央手中。

財劃法爭議一路延燒，朝野毫無互信，執政黨大權在握，自然難辭其咎，政院與其祭出「離間計」三部曲，不如以更誠懇態度，理解在野黨想法坐下來好好談，才是正本清源之道。

財劃法 行政院 綠營 政院版 韓國瑜 國民黨 朝野 民進黨 陳培瑜

延伸閱讀

傅崐萁獨攬大權？綠指與韓國瑜肯定院版財劃法 賴士葆：坑殺雙北還離間

陳培瑜：韓國瑜善意回應院版財劃法 遺憾傅崐萁沒有點頭只能晾在一旁

會韓國瑜談財劃法 卓揆：拜託立院快審有共識的政院版 阻「不法行為」

拜訪韓國瑜 鄭麗文曝受益良多：中央黨部當韓最堅強的後盾

相關新聞

政院版財劃法出爐 藍營陷兩難…擬採拖字訣

在野黨兩度修正財政收支劃分法後，行政院版本廿日出爐，立法院本周二程序委員會將決定是否排入周五院會議程，各界關注藍白是否會擋案。據了解，由於政院版對中南部、離島分配款可能大增，藍營內部陷入兩難，可能採拖字訣應對；民眾黨團確定要退回政院版本，但是在程委會或周五院會提異議，尚未討論。

綠營看政院版財劃法…南部錢變多 救鬆動鐵票

行政院長卓榮泰針對財劃法喊出「全面迎戰」後，隨即送出財劃法修法版本。民進黨人士評估，藍白版本財劃法「重北輕南」情況嚴重，政院版本導正此狀況，有助於緩解二○二六年南部鐵票鬆動；但本來就選情艱困的台北市、新竹市因財源減少，選情恐怕雪上加霜，另外卓榮泰稱新北市財源增加，但目前比較基準未明，也讓新北綠營觀望中。

新聞眼／綠營端出財劃法 玩離間計製造更多紛擾

行政院版的財劃法送入立院，政院表面看起來有溝通誠意，實則是大玩「離間計」，若不好好從根本的改善朝野關係著手，繼續頻出小動作，財劃法紛擾將沒完沒了。

院版財劃法 白喊退回 藍要思考

因新版財劃法出現分配公式錯誤，部分縣市、離島三縣（市）所獲統籌分配稅款不如預期。立法院昨三讀通過財劃法修正案，離島分配公...

政院版財劃法協商 藍批綠委放話挑撥 「朝野互信更低」

行政院提出財劃法修正版本，立法院長韓國瑜日前為此召集朝野協商，會議內容卻演變成羅生門。民進黨立院黨團書記長陳培瑜指出，韓國瑜善意回應政院版財劃法，國民黨立委賴士葆、林思銘也給予肯定；但賴士葆、林思銘兩人反駁，他們是叫政院公布「試算表」，綠委放話根本是在挑撥離間。

傅崐萁獨攬大權？綠指與韓國瑜肯定院版財劃法 賴士葆：坑殺雙北還離間

民進黨立院黨團書記長陳培瑜宣稱，立法院長韓國瑜昨與行政院長卓榮泰溝通後，肯定政院版財劃法並有善意回應，卻不被國民黨立院黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。