新聞眼／綠營端出財劃法 玩離間計製造更多紛擾

行政院版的財劃法送入立院，政院表面看起來有溝通誠意，實則是大玩「離間計」，若不好好從根本的改善朝野關係著手，繼續頻出小動作，財劃法紛擾將沒完沒了。

綠營端出院版財劃法，首先就製造立法院長韓國瑜與國民黨團間矛盾。民進黨立院黨團書記長陳培瑜稱，韓國瑜相當善意回應政院版，甚至提議政院版與財劃法離島公式條文一起處理較恰當，但國民黨團總召傅崐萁毫不領情，堅持要先推財劃法離島條款。

要釐清的除了是綠營釋放的訊息正確與否，還有就是立法院長在議事運作中，本就屬「居中協調人」角色，國民黨團要不要接受政院版，自有其黨團內部討論判斷，若韓國瑜能介入國民黨團決策，那才是民進黨口中的議事不中立。

綠營第二步，則是想在藍委間製造矛盾。在政院版框架下，南部綠營縣市將成最大受益者，藍營在南部有意參選縣市首長者紛紛觀望；不料，綠營竟直接大肆宣傳，包括藍委柯志恩、蘇清泉等直接倒戈了，顯然和事實有段差距。

綠營第三步，是在朝小野大中找破口，由於政院「蓋牌」實際分配比率，除因分配指標調整導致統籌款下降的台北市、新竹市表態反對，其他藍營縣市不願開第一槍，各縣市彷彿被矇住眼睛，分配大權仍在中央手中。

財劃法爭議一路延燒，朝野毫無互信，執政黨大權在握，自然難辭其咎，政院與其祭出「離間計」三部曲，不如以更誠懇態度，理解在野黨想法坐下來好好談，才是正本清源之道。