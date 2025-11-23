聽新聞
政院版財劃法協商 藍批綠委放話挑撥 「朝野互信更低」

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰／台北報導
立法院人士指出，行政院請韓國瑜（圖）代為向藍委溝通政院版財劃法。 圖／聯合報系資料照片
立法院人士指出，行政院請韓國瑜（圖）代為向藍委溝通政院版財劃法。 圖／聯合報系資料照片

行政院提出財劃法修正版本，立法院長韓國瑜日前為此召集朝野協商，會議內容卻演變成羅生門。民進黨立院黨團書記長陳培瑜指出，韓國瑜善意回應政院版財劃法，國民黨立委賴士葆林思銘也給予肯定；但賴士葆、林思銘兩人反駁，他們是叫政院公布「試算表」，綠委放話根本是在挑撥離間。

立法院廿一日三讀攸關離島條款的「財劃法」部分條文前，韓國瑜召集朝野協商。陳培瑜昨在臉書還原協商過程指，閣揆卓榮泰對財劃法遞出橄欖枝後，韓國瑜也以善意回應，主動邀請藍委賴士葆、林思銘，及財政部長莊翠雲、行政院秘書長張惇涵，先行交換意見。

陳培瑜表示，韓國瑜主持的會議中，兩位在野黨財政立委對政院版表示肯定，韓國瑜也認為等政院版付委後，再併同國民黨的離島公式調整條文一起討論，未料根本不被國民黨團總召傅崐萁採納，韓國瑜被晾在一旁，就算找了最資深的財政立委賴士葆來，又有何用。

賴士葆昨表示，他在會中是要求行政院要把試算表拿出來，列出各縣市拿多少錢後再來討論，綠委放話有離間、挑撥味道。林思銘也說，他在會中不斷強調政院要公布各縣市增加的確實數字，請叫肯定嗎？他一切以黨團決議為主，民進黨出來放話只會讓朝野互信更低。

立院人士還原說，此會面是因政院請韓國瑜代為向藍委溝通政院版，但韓國瑜認為政院應自行說明，才請賴士葆、林思銘出席，反倒是陳培瑜、民進黨團幹事長鍾佳濱自己跑來像湊熱鬧，出去後胡說，韓國瑜沒要回應政院的法案。

