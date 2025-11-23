聽新聞
政院版財劃法出爐 藍營陷兩難…擬採拖字訣

聯合報／ 記者劉懿萱蔡晉宇張策／綜合報導
行政院長卓榮泰昨出席台61線改善工程動土典禮，他再次提及政院版財劃法強調，要讓中央有能力調節各縣市所需，縣市也有財源決定自己建設方向。記者葉信菉／攝影
中南部、離島分配款將大增

在野黨兩度修正財政收支劃分法後，行政院版本廿日出爐，立法院本周二程序委員會將決定是否排入周五院會議程，各界關注藍白是否會擋案。據了解，由於政院版對中南部、離島分配款可能大增，藍營內部陷入兩難，可能採拖字訣應對；民眾黨團確定要退回政院版本，但是在程委會或周五院會提異議，尚未討論。

執政黨明展開沙盤推演

政院版財劃法即將進入立法院審查程序，民進黨政府明天的行政立法會報，將與綠委展開沙盤推演，討論未來攻防方向。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱呼籲，雖然民眾黨揚言退回院版財劃法，但懇請國民黨立委，一而再、再而三的政治修法，無法使地方受惠，中央與地方合作，才是全民之福。

行政院長卓榮泰昨天也表示，院版財劃法希望能落實總統「均衡台灣」重大理念，讓各市縣及離島皆能均衡發展，而非僅著重六都；同時更合理分配中央與地方事權、更強化地方自治精神，並提升中央地方夥伴關係。

政院財劃法新版本出爐後，朝野展開新攻防。民進黨一名立委透露，財劃法由副閣揆鄭麗君主責，民進黨立委們也疾呼修法要有說服力，政院版規模略高於藍白第一次修正的版本，中央展現誠意，也讓在野黨不容易一口回絕。

該綠委說，政院版財劃法雖然第一時間被在野黨打回票，但評估以此版本為基礎的闖關有空間，從藍白反彈力道相對克制看來，財劃法爭議已看見一道曙光。

由於政院版財劃法對中南部、離島縣市分配款可能會大增，也讓藍營內部陷入矛盾。一位藍委說，若政院版財劃法於院會一讀付委，接下來無論是委員會審查、院會表決，等於全數國民黨立委都要表態，藍委將陷入兩難，且院版財劃法要實施，也是二○二七年的事，不如先以拖待變，以議事規則先行擱置。

立院本周決定是否付委

藍營人士表示，院版財劃法送入立院後，可於周二程委會封殺，但也可於周五一讀付委時提出「復議」擱置，因為要先看政院是否對十四日立院通過的財劃法提出覆議，在野不可能讓政院羞辱，還唾面自乾，擱置不代表不處理，也讓二○二六年要參選百里侯的藍委有迂迴空間。

民眾黨立委林國成說，民眾黨團立場很明確就是要退回政院版，只是在哪一個程序提異議 ，黨內尚未討論，但他認爲周五院會比較有可能。

行政院長卓榮泰針對財劃法喊出「全面迎戰」後，隨即送出財劃法修法版本。民進黨人士評估，藍白版本財劃法「重北輕南」情況嚴重，政院版本導正此狀況，有助於緩解二○二六年南部鐵票鬆動；但本來就選情艱困的台北市、新竹市因財源減少，選情恐怕雪上加霜，另外卓榮泰稱新北市財源增加，但目前比較基準未明，也讓新北綠營觀望中。

行政院版的財劃法送入立院，政院表面看起來有溝通誠意，實則是大玩「離間計」，若不好好從根本的改善朝野關係著手，繼續頻出小動作，財劃法紛擾將沒完沒了。

因新版財劃法出現分配公式錯誤，部分縣市、離島三縣（市）所獲統籌分配稅款不如預期。立法院昨三讀通過財劃法修正案，離島分配公...

行政院提出財劃法修正版本，立法院長韓國瑜日前為此召集朝野協商，會議內容卻演變成羅生門。民進黨立院黨團書記長陳培瑜指出，韓國瑜善意回應政院版財劃法，國民黨立委賴士葆、林思銘也給予肯定；但賴士葆、林思銘兩人反駁，他們是叫政院公布「試算表」，綠委放話根本是在挑撥離間。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜宣稱，立法院長韓國瑜昨與行政院長卓榮泰溝通後，肯定政院版財劃法並有善意回應，卻不被國民黨立院黨...

