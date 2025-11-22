傅崐萁獨攬大權？綠指與韓國瑜肯定院版財劃法 賴士葆：坑殺雙北還離間

民進黨立院黨團書記長陳培瑜宣稱，立法院長韓國瑜昨與行政院長卓榮泰溝通後，肯定政院版財劃法並有善意回應，卻不被國民黨立院黨團總召傅崐萁採納。有立院人士還原，韓國瑜根本沒有回應法案，是受政院拜託幫忙找藍委來溝通，韓國瑜的善意沒被善待，以後還要幫忙政院？被點名的國民黨立委賴士葆、林思銘也否認陳培瑜的說法，批評民進黨根本在挑撥。

陳培瑜表示，在卓榮泰針對財劃法遞出的橄欖枝後，韓國瑜昨召集一場會前會，韓國瑜與出席的國民黨熟悉財政領域立委賴士葆、林思銘在與行政部門、民進黨團幹部交換意見後，也表現出對院版財劃法的肯定；但協商中的建議，根本不被傅崐萁採納，國民黨團都只聽命傅崐萁，韓國瑜被晾在一旁。

有立院人士說，這場會面是因政院請韓國瑜代為向藍委溝通政院版財劃法，但韓國瑜認為政院應該自行說明，才會請來財委會前後任召委賴士葆、林思銘，反倒是陳培瑜跟民進黨團幹事長鍾佳濱自己跑了像湊熱鬧，出去之後就開始胡說，韓國瑜沒有要回應政院的法案。

該人士還原，要把政院版跟修正離島公式一起處理，是鍾佳濱在朝野協商時說的，韓國瑜只是問朝野雙方能否各自退一步，不是韓國瑜提的。該人士質疑，卓榮泰是不是壓不住民進黨團？韓國瑜的善意既然沒有被善待，那以後還要不要幫忙政院？

賴士葆說，他在會中是要求行政院要把試算表拿出來，列出各縣市拿多少錢，再來討論；並批評政院基本上就是殺雙北，讓其他縣市較多一點，沒有說要付委等等。他有感受到，民進黨有在離間、挑撥的味道。

林思銘也說，他只是在會中不斷強調政院要公布所有試算、各縣市增加的確實數字，並跟各縣市長、縣市政府再溝通，請問這叫肯定？且一般性補助款1080億收回去後，政院都弄在統籌分配稅款，根本是偷天換日，他怎麼可能給承諾？

林思銘批評，民進黨已經在挑撥國民黨團，營造不友善的氣氛。他強調，一切以黨團決議為主，才是最後要不要讓財劃法修正草案通過的決定，民進黨出來放話就是讓日後互信基礎更低。