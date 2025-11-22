籲支持政院版財劃法 卓榮泰：新北增幅最大 盼「均衡台灣」

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
行政院長卓榮泰表示，政院版財劃法新北在統籌分配稅款與一般性補助款的增加幅度是六都之冠。記者張策／攝影
行政院卓榮泰今出席台61線改善工程動土典禮時表示，行政院版「財劃法」若順利於立法院通過，新北市未來在統籌分配稅款與一般性補助款的增加幅度「將是六都之冠」，是人口規模、土地面積及高齡人口比率等因素綜合計算後的結果。

卓榮泰指出，行政院日前提出的「財劃法」修法草案，目的之一就是讓中央有能力調節各縣市財源，使地方具備足夠的自主財政空間，能自行規畫與決定所需的建設方向。他並表示，依行政院版財劃法的計算，新北市在統籌分配稅款與一般性補助款的增加額，將是六都之中最高的一個市。

卓榮泰說，新北市「地廣人多」，無論土地面積或人口規模都遠大於其他縣市，修法中也特別將 65 歲以上長者與 14 歲以下兒少人口採 1.2 倍加權計算，讓城市的實際負擔能更合理反映在財源分配上。「這些計算結果自然讓新北市成為增額最多的城市。」他表示。

不過卓榮泰強調，修法的精神不在於「六都誰拿最多」，而是要讓六都與非六都之間取得平衡，避免資源分配持續向都會區集中，使非六都無力追趕，這也是總統一再強調的「均衡台灣」理念。

他表示，財劃法最終要達到的目標，包括國人生活品質平均落實、中央與地方的事權能更合理、全國 22 縣市之間的分配更公平、地方自治精神真正被強化，最重要的要能夠做到中央與地方夥伴關係更提升。

卓榮泰呼籲，希望立法院應重新審慎檢視院版草案，確保修法真正能達成上述目標。他也表示，希望中央地方的建設會一直一直的往前走，帶領著台灣國人往一個更文明、更有建設的國家發展。

行政院 卓榮泰 財劃法

