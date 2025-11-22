籲支持政院版財劃法 卓榮泰：新北增幅最大 盼「均衡台灣」

行政院長卓榮泰今出席台61線改善工程動土典禮時表示，行政院版「財劃法」若順利於立法院通過，新北市未來在統籌分配稅款與一般性補助款的增加幅度「將是六都之冠」，是人口規模、土地面積及高齡人口比率等因素綜合計算後的結果。

卓榮泰指出，行政院日前提出的「財劃法」修法草案，目的之一就是讓中央有能力調節各縣市財源，使地方具備足夠的自主財政空間，能自行規畫與決定所需的建設方向。他並表示，依行政院版財劃法的計算，新北市在統籌分配稅款與一般性補助款的增加額，將是六都之中最高的一個市。

卓榮泰說，新北市「地廣人多」，無論土地面積或人口規模都遠大於其他縣市，修法中也特別將 65 歲以上長者與 14 歲以下兒少人口採 1.2 倍加權計算，讓城市的實際負擔能更合理反映在財源分配上。「這些計算結果自然讓新北市成為增額最多的城市。」他表示。

不過卓榮泰強調，修法的精神不在於「六都誰拿最多」，而是要讓六都與非六都之間取得平衡，避免資源分配持續向都會區集中，使非六都無力追趕，這也是總統一再強調的「均衡台灣」理念。

他表示，財劃法最終要達到的目標，包括國人生活品質平均落實、中央與地方的事權能更合理、全國 22 縣市之間的分配更公平、地方自治精神真正被強化，最重要的要能夠做到中央與地方夥伴關係更提升。

卓榮泰呼籲，希望立法院應重新審慎檢視院版草案，確保修法真正能達成上述目標。他也表示，希望中央地方的建設會一直一直的往前走，帶領著台灣國人往一個更文明、更有建設的國家發展。