影／再推院版財劃法 卓榮泰：新北市分配款為六都增加最多
台61線西濱快速公路，新北市至苗栗縣路段平交路口改善工程—新北段，今天在新北市林口區正式動土。行政院長卓榮泰出席主典，並再次提及院版財劃法，他強調讓中央有能力調節各縣市所需，讓縣市也有財源來決定自己建設的方向，希望中央地方都能朝這個方向來發展。卓榮泰也強調按照院版的財劃法，新北市在統籌分配稅款的一般補助款增加數是六都最高。
本次改善計畫採高架主線方式，預計跨越沿線 23 處平交路口，以提升行車效率與道路安全。此次動土的新北段（市道106號至台15線）將優先改善下福里及東華路等 2 處平交路口，總經費約新臺幣 13.46 億元，預計於民國117年完工，展現政府推動重大交通建設的執行力。
