快訊

修杰楷閃兵風暴後首露面！梧桐妹從後擁抱「愛你」沒白疼

最常被說不合群！「3星座」性格特立獨行 總活在自己節奏裡

聽新聞
0:00 / 0:00

影／再推院版財劃法 卓榮泰：新北市分配款為六都增加最多

攝影中心／ 記者葉信菉／新北即時報導
行政院長卓榮泰（中）今再次提及院版財劃法，他強調讓中央有能力調節各縣市所需，讓縣市也有財源來決定自己建設的方向，希望中央地方都能朝這個方向來發展。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰（中）今再次提及院版財劃法，他強調讓中央有能力調節各縣市所需，讓縣市也有財源來決定自己建設的方向，希望中央地方都能朝這個方向來發展。記者葉信菉／攝影

台61線西濱快速公路，新北市至苗栗縣路段平交路口改善工程—新北段，今天在新北市林口區正式動土。行政院長卓榮泰出席主典，並再次提及院版財劃法，他強調讓中央有能力調節各縣市所需，讓縣市也有財源來決定自己建設的方向，希望中央地方都能朝這個方向來發展。卓榮泰也強調按照院版的財劃法，新北市在統籌分配稅款的一般補助款增加數是六都最高。

本次改善計畫採高架主線方式，預計跨越沿線 23 處平交路口，以提升行車效率與道路安全。此次動土的新北段（市道106號至台15線）將優先改善下福里及東華路等 2 處平交路口，總經費約新臺幣 13.46 億元，預計於民國117年完工，展現政府推動重大交通建設的執行力。

台61線西濱快速公路，新北市至苗栗縣路段平交路口改善工程—新北段，今天在新北市林口區正式動土。行政院長卓榮泰（右）、交通部長陳世凱（左）出席主典，並進行動土儀式。記者葉信菉／攝影
台61線西濱快速公路，新北市至苗栗縣路段平交路口改善工程—新北段，今天在新北市林口區正式動土。行政院長卓榮泰（右）、交通部長陳世凱（左）出席主典，並進行動土儀式。記者葉信菉／攝影

財劃法 卓榮泰

延伸閱讀

卓榮泰全面迎戰財劃法 綠估紓解南部選情但雙北雪上加霜

陳培瑜：韓國瑜善意回應院版財劃法 遺憾傅崐萁沒有點頭只能晾在一旁

民眾黨揚言退回政院版財劃法 政院嗆：立院多次沒達到修法目標

會韓國瑜談財劃法 卓揆：拜託立院快審有共識的政院版 阻「不法行為」

相關新聞

政院下周一再揪綠委談財劃法 「規模更大」讓在野無法拒絕

行政院已提出財劃法修法草案，朝野角力戰場將回到立法院。據了解，政院提出政院版財劃法時，內部溝通結論就是「中央總釋出規模要...

卓榮泰全面迎戰財劃法 綠估紓解南部選情但雙北雪上加霜

財劃法爭議持續，行政院長卓榮泰喊出「全面迎戰」後，政院也隨即送出財劃法修法版本。民進黨人士評估，藍白版本財劃法「重北輕南...

陳培瑜：韓國瑜善意回應院版財劃法 遺憾傅崐萁沒有點頭只能晾在一旁

財劃法爭議持續，政院版財劃法已送出，接下來戰場將回到立院。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今天臉書表示，立法院長韓國瑜院對政院...

院版財劃法 白喊退回 藍要思考

因新版財劃法出現分配公式錯誤，部分縣市、離島三縣（市）所獲統籌分配稅款不如預期。立法院昨三讀通過財劃法修正案，離島分配公...

籲支持政院版財劃法 卓榮泰：新北增幅最大 盼「均衡台灣」

行政院長卓榮泰今出席台61線改善工程動土典禮時表示，行政院版「財劃法」若順利於立法院通過，新北市未來在統籌分配稅款與一般...

影／再推院版財劃法 卓榮泰：新北市分配款為六都增加最多

台61線西濱快速公路，新北市至苗栗縣路段平交路口改善工程—新北段，今天在新北市林口區正式動土。行政院長卓榮泰出席主典，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。