政院版財劃法擋不擋陷兩難 藍營採拖字訣防綠營離間

在野黨兩度修正財政收支劃分法後，行政院版本20日出爐。雖然多數縣市質疑，院版未提出試算表及個別金額，但院版細節指標對南部縣市、離島較有優勢，想參選首長的部分藍委反彈聲音下降，對藍營來說擋不擋陷兩難。有藍委認為，反正院版財劃法要實施，也是2027年的事，先以拖待變。

院版財劃法只有公式，沒有試算表及金額，多數地方政府對此不滿，也有部分縣市採有條件支持。有藍委分析，院版財劃法指標考量，顯然是偏向綠營執政縣市，比如納入高雄、台南等縣市一直爭取土地面積、農業人口等指標，認為院版是割台北市的肉，認定北市財源豐厚，分配給相對弱勢或綠營執政縣市。

國民黨團書記長羅智強曾說，既然要踐踏立法院通過的新版財劃法，院版就等新版財劃法法律安定後，再來思考、討論。行政院稱要覆議立法院三讀通過財劃法，如果立法院通過的法律都不遵守，現在的政院版財劃法是在什麼基礎之上？認為等立院新財劃法施行後，看狀況再討論。

該藍委說，財劃法修正講求公平、合理，不應過多政治算計，比如先前卓揆稱原來版本就是最好版本，現在不得不提出院版，不應再過度集權又集錢；另一名藍委則認為，若院版財劃法付委，對部分同黨委員來說，等於要直接表態，陷入擋不擋兩難窘境，應會避免進入表決階段，且院版財劃法要實施，也是2027年的事，不如先以拖待變。

有藍營人士表示，雖然院版財劃法已排入下周二程委會待列案，但下周五是否付委審查，還是提復議擱置，要先看政院是否對上周立院通過的財劃法提覆議，在野不可能讓政院羞辱還唾面自乾，且擱置不代表不處理，也能讓2026要參選百里侯的藍委有迂迴空間。

該人士也點出，為何各縣市要求院版提試算表及金額，就是因為中央大砍一般性補助款，就算釋出1.2兆也不知中間藏有什麼貓膩。而一般補助款多轉移至計畫型補助，受益對象恐多為綠營執政縣市，各地方政府還是須「伸手向中央要錢」。