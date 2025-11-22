卓榮泰全面迎戰財劃法 綠估紓解南部選情但雙北雪上加霜

財劃法爭議持續，行政院長卓榮泰喊出「全面迎戰」後，政院也隨即送出財劃法修法版本。民進黨人士評估，藍白版本財劃法「重北輕南」情況嚴重，政院版本導正此狀況，有助於緩解2026南部鐵票鬆動；但本來就選情艱困的雙北，由於財源恐減少，如何呼應卓揆的「全面迎戰」，恐難以論述，對綠營的選情自然也是雪上加霜。

藍白主推已三讀的財劃法版本，訴求各縣市「餅都變大了」，但綠營南部縣市更著重在「北部的餅增加的更多」。民進黨高雄立委賴瑞隆就表示，「財劃法」修法後，財政部公布115年度中央統籌分配稅款，高雄市僅獲補助757 億元，台北市卻高達1149億元，把原本的差距擴大近400億元，加劇了南北失衡。

民進黨人士表示，同樣情況不只在高雄，台南、屏東都有類似狀況，南部綠委先點出分配不均問題，在地發酵後，政院再端出解方，順勢提出更照顧南部縣市的財劃法版本，「還是民進黨比較挺南部人」的形象就建構出來了。

黨內人士說，放眼2026年地方選戰，無論是台南、高雄、屏東，絕非「躺著選」，且各自危機都不小，而攸關民眾投票意向最直接的「除了錢，還是錢」，政院版財劃法適時提出，有助於穩固綠營大票倉選情。

綠營高雄地方人士也說，政院版財劃法比較照顧高雄顯而易見，連國民黨立委柯志恩都不敢大力反對，還讚「分配指標比現行制度更為細緻」，可見政院這帖藥方在南部是有不分黨派共識的。

不過，國家財政一年就那麼多錢，政院版本財劃法彌補了南部，其他地區就得減少了。民進黨人士直言，台北市、新北市和新竹市就是政院版財劃法的輸家，比起藍白版本財劃法，待遇都是下調的，民進黨在這三個地區選情本就艱困，且雙北還是人口高度密集的政經中心，這下雙北立委如何替政院版財劃法背書、2026選舉時如何論述，恐都有不小挑戰。