快訊

修杰楷閃兵風暴後首露面！梧桐妹從後擁抱「愛你」沒白疼

最常被說不合群！「3星座」性格特立獨行 總活在自己節奏裡

卓榮泰全面迎戰財劃法 綠估紓解南部選情但雙北雪上加霜

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）昨表示，希望立法院盡快排審有共識的財劃法，且迅速處理。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰（右）昨表示，希望立法院盡快排審有共識的財劃法，且迅速處理。圖／聯合報系資料照片

財劃法爭議持續，行政院卓榮泰喊出「全面迎戰」後，政院也隨即送出財劃法修法版本。民進黨人士評估，藍白版本財劃法「重北輕南」情況嚴重，政院版本導正此狀況，有助於緩解2026南部鐵票鬆動；但本來就選情艱困的雙北，由於財源恐減少，如何呼應卓揆的「全面迎戰」，恐難以論述，對綠營的選情自然也是雪上加霜。 

藍白主推已三讀的財劃法版本，訴求各縣市「餅都變大了」，但綠營南部縣市更著重在「北部的餅增加的更多」。民進黨高雄立委賴瑞隆就表示，「財劃法」修法後，財政部公布115年度中央統籌分配稅款，高雄市僅獲補助757 億元，台北市卻高達1149億元，把原本的差距擴大近400億元，加劇了南北失衡。

民進黨人士表示，同樣情況不只在高雄，台南、屏東都有類似狀況，南部綠委先點出分配不均問題，在地發酵後，政院再端出解方，順勢提出更照顧南部縣市的財劃法版本，「還是民進黨比較挺南部人」的形象就建構出來了。

黨內人士說，放眼2026年地方選戰，無論是台南、高雄、屏東，絕非「躺著選」，且各自危機都不小，而攸關民眾投票意向最直接的「除了錢，還是錢」，政院版財劃法適時提出，有助於穩固綠營大票倉選情。

綠營高雄地方人士也說，政院版財劃法比較照顧高雄顯而易見，連國民黨立委柯志恩都不敢大力反對，還讚「分配指標比現行制度更為細緻」，可見政院這帖藥方在南部是有不分黨派共識的。

不過，國家財政一年就那麼多錢，政院版本財劃法彌補了南部，其他地區就得減少了。民進黨人士直言，台北市、新北市和新竹市就是政院版財劃法的輸家，比起藍白版本財劃法，待遇都是下調的，民進黨在這三個地區選情本就艱困，且雙北還是人口高度密集的政經中心，這下雙北立委如何替政院版財劃法背書、2026選舉時如何論述，恐都有不小挑戰。

財劃法 行政院 卓榮泰

延伸閱讀

陳培瑜：韓國瑜善意回應院版財劃法 遺憾傅崐萁沒有點頭只能晾在一旁

民眾黨揚言退回政院版財劃法 政院嗆：立院多次沒達到修法目標

會韓國瑜談財劃法 卓揆：拜託立院快審有共識的政院版 阻「不法行為」

卓榮泰喊話朝野支持政院版財劃法 民眾黨團潑冷水：反制毀憲亂政作為

相關新聞

政院下周一再揪綠委談財劃法 「規模更大」讓在野無法拒絕

行政院已提出財劃法修法草案，朝野角力戰場將回到立法院。據了解，政院提出政院版財劃法時，內部溝通結論就是「中央總釋出規模要...

卓榮泰全面迎戰財劃法 綠估紓解南部選情但雙北雪上加霜

財劃法爭議持續，行政院長卓榮泰喊出「全面迎戰」後，政院也隨即送出財劃法修法版本。民進黨人士評估，藍白版本財劃法「重北輕南...

陳培瑜：韓國瑜善意回應院版財劃法 遺憾傅崐萁沒有點頭只能晾在一旁

財劃法爭議持續，政院版財劃法已送出，接下來戰場將回到立院。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今天臉書表示，立法院長韓國瑜院對政院...

院版財劃法 白喊退回 藍要思考

因新版財劃法出現分配公式錯誤，部分縣市、離島三縣（市）所獲統籌分配稅款不如預期。立法院昨三讀通過財劃法修正案，離島分配公...

籲支持政院版財劃法 卓榮泰：新北增幅最大 盼「均衡台灣」

行政院長卓榮泰今出席台61線改善工程動土典禮時表示，行政院版「財劃法」若順利於立法院通過，新北市未來在統籌分配稅款與一般...

影／再推院版財劃法 卓榮泰：新北市分配款為六都增加最多

台61線西濱快速公路，新北市至苗栗縣路段平交路口改善工程—新北段，今天在新北市林口區正式動土。行政院長卓榮泰出席主典，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。