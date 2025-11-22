陳培瑜：韓國瑜善意回應院版財劃法 遺憾傅崐萁沒有點頭只能晾在一旁

財劃法爭議持續，政院版財劃法已送出，接下來戰場將回到立院。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今天臉書表示，立法院長韓國瑜院對政院版財劃法以善意回應，昨天安排了會議，也在協商中提出建議，但根本不被國民黨立院黨團總召傅崐萁採納，這體現了誰才是權力領袖，沒有傅崐萁的點頭，韓國瑜對內對外何來話語權？

陳培瑜指出，在卓榮泰針對財劃法遞出的橄欖枝後，韓國瑜也以善意回應，在昨天立法院院會前，召集一場會前會，邀請國民黨兩位熟悉財政領域立委賴士葆、林思銘，與財政部部長莊翠雲、行政院秘書長張惇涵、民進黨團幹部先行交換意見。

陳培瑜說，在這場由韓國瑜協調主持的會議中，兩位在野黨財政立委也表現出對於院版財劃法的肯定，韓國瑜在更主動提起，等行政院版本的財劃法付委後，再併同國民黨的離島公式調整條文一起討論，會是更適當的做法。

陳培瑜表示，她當時心想，「韓國瑜應該真的是看懂國民黨版本財劃法的困境了，併同討論不僅是救了國民黨版的公式荒謬錯亂，更是為國家整體財政危機找到了一線曙光」。

陳培瑜指出，但從結果來看，國民黨和民眾黨還是堅持表決通過財劃法調整公式的補破網條文，一如既往地沒有承認去年12月的修法錯誤，還厚顏無恥的在三讀後鼓掌叫好。

陳培瑜說，她對於韓國瑜有機會、有能力主持院會的期待落空了，不知道韓國瑜對於給予卓榮泰的承諾，下周二程序委員會是否能夠順利通過行政院版財劃法，是否也開始頭痛了？

陳培瑜表示，韓國瑜更頭痛的，其實是國民黨立法院黨團在過去的三個會期中，只能由傅崐萁主導議事進程，甚至整個黨團都只能聽命於傅崐萁，而韓國瑜只能被晾在一旁，就算找了賴士葆這位最資深的財政立委來，又有何用。

陳培瑜呼籲，在野黨要共同為國人謀福利，以行政院版財劃法為藍本，理性討論，讓國家財政回到正軌，畢竟所有執政地方縣市政府的主計也都與中央主計開了多次的討論會議，也已經完成聚焦，接下來就是立法院的事情了。