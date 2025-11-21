聽新聞
院版財劃法 白喊退回 藍要思考

聯合報／ 記者屈彥辰李人岳劉懿萱陳敬丰／連線報導
行政院長卓榮泰（右）昨表示，希望立法院盡快排審有共識的財劃法，且迅速處理。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰（右）昨表示，希望立法院盡快排審有共識的財劃法，且迅速處理。記者葉信菉／攝影

因新版財劃法出現分配公式錯誤，部分縣市、離島三縣（市）所獲統籌分配稅款不如預期。立法院昨三讀通過財劃法修正案，離島分配公式與本島脫鉤，針對離島計算公式的爭議，三讀條文進行文字修正，在計算直轄市、縣市的各項分配權數中，均加入「不含離島」等文字；計算離島各項分配權數中，把占全部縣市的文字，修改為「占離島三縣（市）」。

行政院會廿日通過財劃法修正草案，行政院長卓榮泰同日下午也拜會立法院長韓國瑜，卓揆昨說，拜託立法院儘快排審這部有共識的政院版財劃法，且要迅速處理，才能阻止一切不法行為繼續擴大發生，國家才能永續、財政能夠健全。

但針對政院版財劃法修正草案，國民黨立院黨團書記長羅智強說，他直接告訴卓榮泰，既然要踐踏立法院通過的新版財劃法，行政院版就等新版財劃法的法律安定後，再來思考、再來討論。

民眾黨立院黨團總召黃國昌說，民眾黨團立場是將退回院版財劃法，要求行政院依法編列預算；民眾黨立委黃珊珊說，新版財劃法營業稅給地方百分百，院版降為百分之八十五，政院還大喇喇地說會增加垂直分配，拿掉百分之十五營業稅怎麼可能增加？行政院搞文字遊戲、欺騙國人。

台中市長盧秀燕昨表示，政院版對地方縣市政府不利，「中央說了算」的計劃型補助款過高，多了二千多億元，對地方整體不利，政院與立院還在協商，她先不表示意見。

行政院發言人李慧芝說，財劃法是為了讓台灣更均衡發展，讓國人獲得均等照顧，目前立院幾次修法都無法達成目標，而行政院版財劃法不但能照顧到直轄市與縣市的需求，也是目前為止最有共識的版本，應該要有排入立院審查的機會，讓各界能一起討論，真正就國家與地方均衡發展來全面思考。

