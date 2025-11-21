民眾黨揚言退回政院版財劃法 政院嗆：立院多次沒達到修法目標

立法院今天三讀通過「財政收支劃分法」修正案，更正離島分配公式的錯誤。不過對於行政院昨天通過的院版財劃法修正草案，民眾黨質疑玩弄數字，揚言退回。行政院發言人李慧芝表示，立法院幾次修法都沒達成目標，政院版草案是最有共識的版本，應該要有排入審查的機會。

行政院會昨天通過行政院版「財劃法」修法草案，閣揆卓榮泰隨即拜會立法院長韓國瑜，卓榮泰強調，他拜託立法院儘快排審這部有共識的政院版財劃法，而且要迅速處理，才能阻止「一切不法的行為」繼續擴大發生。

不過民眾黨立院黨團總召黃國昌批評行政院怠惰、說謊、玩弄數字欺騙社會，指卓榮泰宣稱院版釋出1.2兆元、比新版財劃法多，但事實上卻是統籌分配款變少，還苛扣給地方的補助款；黃國昌說，民眾黨立院黨團立場會退回，要求行政院依法編列預算。

李慧芝表示，財劃法是為了讓台灣更均衡發展，讓國人獲得均等照顧，目前立院幾次修法都無法達成目標，而行政院版財劃法不但能照顧到直轄市與縣市的需求，也是目前為止最有共識的版本，應該要有排入立院審查的機會，讓各界能一起討論，真正就國家與地方均衡發展做全面思考。