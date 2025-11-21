快訊

居民隱憂終爆發…台南後壁烏樹林暫置場深夜大火 大批消防灌救

警察突登門！日本音樂人大陸演出全遭取消 觀眾憤怒高喊「退錢」

民眾黨揚言退回政院版財劃法 政院嗆：立院多次沒達到修法目標

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民眾黨質疑政院版財劃法修法草案玩弄數字，揚言退回；行政院發言人李慧芝表示，立法院幾次修法都沒達成目標，政院版草案可以照顧各縣市，應該要有排入審查的機會。記者曾原信／攝影
民眾黨質疑政院版財劃法修法草案玩弄數字，揚言退回；行政院發言人李慧芝表示，立法院幾次修法都沒達成目標，政院版草案可以照顧各縣市，應該要有排入審查的機會。記者曾原信／攝影

立法院今天三讀通過「財政收支劃分法」修正案，更正離島分配公式的錯誤。不過對於行政院昨天通過的院版財劃法修正草案，民眾黨質疑玩弄數字，揚言退回。行政院發言人李慧芝表示，立法院幾次修法都沒達成目標，政院版草案是最有共識的版本，應該要有排入審查的機會。

行政院會昨天通過行政院版「財劃法」修法草案，閣揆卓榮泰隨即拜會立法院長韓國瑜，卓榮泰強調，他拜託立法院儘快排審這部有共識的政院版財劃法，而且要迅速處理，才能阻止「一切不法的行為」繼續擴大發生。

不過民眾黨立院黨團總召黃國昌批評行政院怠惰、說謊、玩弄數字欺騙社會，指卓榮泰宣稱院版釋出1.2兆元、比新版財劃法多，但事實上卻是統籌分配款變少，還苛扣給地方的補助款；黃國昌說，民眾黨立院黨團立場會退回，要求行政院依法編列預算。

李慧芝表示，財劃法是為了讓台灣更均衡發展，讓國人獲得均等照顧，目前立院幾次修法都無法達成目標，而行政院版財劃法不但能照顧到直轄市與縣市的需求，也是目前為止最有共識的版本，應該要有排入立院審查的機會，讓各界能一起討論，真正就國家與地方均衡發展做全面思考。

行政院 財劃法 立法院 民眾黨 卓榮泰

延伸閱讀

藍擬修國籍法保證陸配參政 黃國昌：應修兩岸人民關係條例

影／批行政院財劃法玩弄數字 黃國昌要求退回

不甩政院提財劃法修法 羅智強：等新版上路再說

表態退回院版財劃法 黃國昌批政院玩弄數字、欺騙社會

相關新聞

民眾黨揚言退回政院版財劃法 政院嗆：立院多次沒達到修法目標

立法院今天三讀通過「財政收支劃分法」修正案，更正離島分配公式的錯誤。不過對於行政院昨天通過的院版財劃法修正草案，民眾黨質...

政院版財劃法對基隆有利？林沛祥：中央「權力整隊」把地方當附屬品

行政院提出的院版財政收支劃分法修正草案，基隆市議會議長童子瑋今天指院版明顯對基隆更友善也最有利，呼籲市長謝國樑放下藍綠立...

2千多億元中央說了算 盧秀燕批：政院版財劃法對地方整體不利

行政院昨天公布財政收支劃分法政院版本，統籌分配稅款、一般性補助與計畫型補助加總，預計挹注地方1兆2002億元，其中台中的...

立院三讀財劃法離島條款 金馬澎與本島統籌款公式分割

因新版「財政收支劃分法」分配公式錯誤，導致部分縣市分得統籌分配稅款不如預期，尤其離島，因此立法院今三讀通過財劃法修正案，...

財劃法大戰 李四川喊話傾聽縣市意見 卓揆籲快審政院版

行政院會昨天通過政院版「財政收支劃分法」修法草案，不過多數藍營執政縣市質疑，中央未提出試算表，更質疑中央聲稱與地方政府召開六次會議，實際是把各地叫去摸頭。台北市副市長李四川昨代表北市府參加院會，今上午他受訪指出，財劃法能修法提出草案「實在不簡單」，所以他昨天跟院長卓榮泰說，行政院提出來的財劃法，敢拿出來，對行政院來說，就是走出一大步，當然每個縣市都有不同狀況和立場，他呼籲財政部長莊翠雲，其實可傾聽各縣市的意見，讓大家在不滿意之下還是可以接受。

影／批行政院財劃法玩弄數字 黃國昌要求退回

行政院會昨天通過行政院版「財政收支劃分法」修法草案。民眾黨立法院黨團上午舉行「火車早就開走了，卓榮泰還在迷路」記者會，黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。