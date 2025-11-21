快訊

TWICE來台開唱！Sana機場收「台灣零食推薦單」 粉絲嗨查名單內容

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事

聽新聞
0:00 / 0:00

政院版財劃法對基隆有利？林沛祥：中央「權力整隊」把地方當附屬品

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
針對行政院提出的院版財政收支劃分法修正草案，立委林沛祥說，像是中央提前在做「權力整隊」，中央已經習慣把地方當成可以削、可以命令的附屬品。聯合報系資料照
針對行政院提出的院版財政收支劃分法修正草案，立委林沛祥說，像是中央提前在做「權力整隊」，中央已經習慣把地方當成可以削、可以命令的附屬品。聯合報系資料照

行政院提出的院版財政收支劃分法修正草案，基隆市議會議長童子瑋今天指院版明顯對基隆更友善也最有利，呼籲市長謝國樑放下藍綠立場支持。立委林沛祥說，地方看到的卻是滿滿的義務跟限制。這種法條不像是在改革，倒像是中央提前在做「權力整隊」，中央已經習慣把地方當成可以削、可以命令的附屬品。

林沛祥說，院版條文充滿了中央「可加可減」、「視需要調整」、「授權行政院」的彈性；地方看到的卻是滿滿的義務跟限制。這種法條不像是在改革，倒像是中央提前在做權力整隊。如果這樣的版本也能叫「釋出」，那恐怕只有一種可能，就是中央已經習慣把地方當成可以削、可以命令的附屬品，甚至還期待地方在被削的同時，要再說聲謝謝。

針對民進黨籍基隆市議會議長童子瑋，今天向市長謝國樑喊話支持院版財劃法，不要分藍綠。林沛祥反譏，「民進黨的地方議員你不希望自己所在縣市財源能增加、自主嗎？你對得起你所居住城市的選民嗎？趕快醒醒吧。」

林沛祥表示，用賴清德總統的話來問賴清德，賴清德擔任台南市長時曾高喊「不修財劃法就是中央想集權、集錢」，還痛批中央過度集中資源有礙地方自治。那現在你的子弟兵不幫你做，國民黨及民眾黨幫你實現，有錯嗎？

林沛祥指出，行政院說院版財劃法是在「釋出財源」，還自豪地說三項合計不低於114年，這種比較方式，就像跳過立法院的再修版，跑去跟25年前的老版本比，好像時光倒轉後，數字就會變得比較好看。

但事實上，3項合起來比再修版少了2327億元，地方最重要、最能自主的一般性補助款更是被院版一刀削掉1080億元，這種「釋出」大概只有行政院能講得心安理得。更何況，行政院現在連22縣市的試算結果都拿不出來。

行政院 林沛祥 基隆 財劃法

延伸閱讀

影／公地放領重新啟動 賴清德總統現場勘察宣布兩要件缺一不可

行政院版財劃法...童子瑋指是「數學」 基市府這樣回應

影／施工不當？台62又爆橋接縫釀多車爆胎 汽車媒體人葉明德也受害！

張顥瀚批副發言人掛名 謝國樑反提詐領案掀波瀾

相關新聞

政院版財劃法對基隆有利？林沛祥：中央「權力整隊」把地方當附屬品

行政院提出的院版財政收支劃分法修正草案，基隆市議會議長童子瑋今天指院版明顯對基隆更友善也最有利，呼籲市長謝國樑放下藍綠立...

2千多億元中央說了算 盧秀燕批：政院版財劃法對地方整體不利

行政院昨天公布財政收支劃分法政院版本，統籌分配稅款、一般性補助與計畫型補助加總，預計挹注地方1兆2002億元，其中台中的...

立院三讀財劃法離島條款 金馬澎與本島統籌款公式分割

因新版「財政收支劃分法」分配公式錯誤，導致部分縣市分得統籌分配稅款不如預期，尤其離島，因此立法院今三讀通過財劃法修正案，...

財劃法大戰 李四川喊話傾聽縣市意見 卓揆籲快審政院版

行政院會昨天通過政院版「財政收支劃分法」修法草案，不過多數藍營執政縣市質疑，中央未提出試算表，更質疑中央聲稱與地方政府召開六次會議，實際是把各地叫去摸頭。台北市副市長李四川昨代表北市府參加院會，今上午他受訪指出，財劃法能修法提出草案「實在不簡單」，所以他昨天跟院長卓榮泰說，行政院提出來的財劃法，敢拿出來，對行政院來說，就是走出一大步，當然每個縣市都有不同狀況和立場，他呼籲財政部長莊翠雲，其實可傾聽各縣市的意見，讓大家在不滿意之下還是可以接受。

影／批行政院財劃法玩弄數字 黃國昌要求退回

行政院會昨天通過行政院版「財政收支劃分法」修法草案。民眾黨立法院黨團上午舉行「火車早就開走了，卓榮泰還在迷路」記者會，黨...

不甩政院提財劃法修法 羅智強：等新版上路再說

立法院甫三讀通過「財政收支劃分法」修正案，行政院會昨也通過政院版本的財劃法修正草案，送立法院審議。國民黨立院黨團書記長羅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。