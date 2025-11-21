財劃法「離島條款」三讀 更正分配公式錯誤

立法院2024年通過新版「財政收支劃分法」分配公式錯誤，導致離島及部分縣市分得統籌分配稅款不如預期。院會21日三讀通過財劃法修正案，更正分配公式錯誤。修改後，本島19縣市的統籌分配稅款以19縣市的總和為分母離島3縣的統籌分配稅款以離島3縣為分母。

新版「財政收支劃分法」2024年底，三讀通過修法時，將本島19縣市的統籌分配稅款的分母，寫成全國22縣市、未排除離島，導致分母被放大，讓離島及部分縣市所得統籌分配稅款不如預期。此次三讀修法通過「離島條款」，將本島19縣市和離島3縣的分母分開。

三讀條文明定，第16-1條分配公式，包括第3項第1款：

第1目「各直轄市及縣（市）最近三年轄區內各類營利事業營業額平均值占全部直轄市及縣（市）」加註「不含離島」。 第2目「各直轄市及縣（市）之房屋稅、地價稅及土地增值稅收入合計數之前一年度成長率排名序位分數占全部直轄市及縣（市）序位分數合計數之百分比」加註「不含離島」。 第3目「各直轄市及縣（市）之前一年度規費、工程受益費、罰鍰及賠償收入占其自籌財源比例占全直轄市及縣（市）比例合計數之百分比」加註「不含離島」。 第4目「各直轄市及縣（市）之轄區之土地面積占全部直轄市及縣（市）土地面積合計數之百分比」加註「不含離島」。

第16-1條第3項第5目之2，就所得能力部分也加註「不含離島」。

離島分配公式載於第16-1條第3項第3款各目。三讀條文明定，原分配方式列「各直轄市及縣（市）」的文字改為「離島三縣（市）」。

本島鄉鎮市分配部分，三讀條文第16-1條第3項規定，算定分配各該直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）的金額，財政部應按次一年度中央統籌分配稅款推估數，設算分配各該直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）的金額，於會計年度開始4個月前通知各該直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）政府。

三讀條文增訂「前段規定，因修法而造成情事變更，不受會計年度開始4個月前通知各該直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）政府的限制」。

三讀條文第38條之2施行日期規定，財劃法2025年11月21日修正的第16條之1施行日期，溯及至2025年3月21日起生效。