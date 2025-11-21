2千多億元中央說了算 盧秀燕批：政院版財劃法對地方整體不利

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，政院版財劃法計畫型補助款增加太高，對地方縣市不利；目前政院與立院還要協商，市府暫不表示更多意見。記者陳敬丰／攝影
行政院昨天公布財政收支劃分法政院版本，統籌分配稅款、一般性補助與計畫型補助加總，預計挹注地方1兆2002億元，其中台中的三項財源增長最高。台中市長盧秀燕今天表示，政院版本計畫型補助款過高，對地方整體不利；目前政院與立院還在協商，市府先不表示意見。

台中市議會今天市政總質詢，民進黨議員黃守達、張玉嬿、謝志忠、王立任聯合質詢。黃守達表示，政院推出財劃法草案，拜託六都代表支持政院版；根據政院版，台中市明年的三項財源加總是全國增加最多，盧秀燕能否要求國民黨立委支持政院版？

盧秀燕答詢說，行政院的版本對地方縣市政府不利，該版本把公式計算的各縣市一般性補助款從2501億元減少到1421億元，但「中央說了算」的計畫型補助款，卻從308億元增加到2368億元，換句話說，中央多了2000多億元「由他們說了算」。

盧秀燕表示，這個版本對地方整體不利，不只是台中，對所有縣市都不利；她現在暫不表示更多意見，是因為行政院與立法院還要協商，立委都是內行人，行政院也是內行人，就讓兩造先行協商，市府現在先不用表示意見。

黃守達批評，盧對政院版本了解不夠透徹，台中市的三項財源加總增長是六都最高，不只六都，其他16縣市財源都大幅增長，他不知道地方會有甚麼損失？請盧秀燕不要欺騙市民，應該以民為念，不要只是說說而已。

盧秀燕拿出立院版與政院版比較表回擊，直言政院版如同「統籌分配稅款增加1元、計畫型補助款減少10元」，這樣可以嗎？

台中市議員黃守達（圖）指出，政院版財劃法台中市三項財源增加是全國最高，市長盧秀燕應該要求藍營立委支持。記者陳敬丰／攝影
行政院 盧秀燕 財劃法

