聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右）。因新版「財政收支劃分法」分配公式錯誤，導致部分縣市分得統籌分配稅款不如預期，尤其離島，因此立法院今三讀通過財劃法修正案，更正分配公式錯誤，讓本島19縣市的統籌分配稅款修正為以19縣市的總和為分母，離島3縣的統籌分配稅款即以離島3縣為分母。記者葉信菉／攝影
因新版「財政收支劃分法」分配公式錯誤，導致部分縣市分得統籌分配稅款不如預期，尤其離島，因此立法院今三讀通過財劃法修正案，更正分配公式錯誤，讓本島19縣市的統籌分配稅款修正為以19縣市的總和為分母，離島3縣的統籌分配稅款即以離島3縣為分母。

2024年底，立院在藍白人數優勢下，三讀通過財劃法修正案，為地方政府擴充財源。然而，此次修法忙中有誤，本島19縣市的統籌分配稅款，本應以19縣市的總和作為分母，但條文卻未排除離島，寫成全國22縣市，使分母被放大，令部分縣市所得統籌分配稅款不如預期，尤其離島縣市實際可分得的款項不如預期。

因此，立法院今在藍白人數優勢下，修正直轄市及各縣市、離島3縣分配公式錯誤。修正第16-1條分配公式，內容包括第3項第1款第1目「各直轄市及縣（市）最近三年轄區內各類營利事業營業額平均值占全部直轄市及縣（市）」加註「不含離島」；第2目「各直轄市及縣（市）之房屋稅、地價稅及土地增值稅收入合計數之前一年度成長率排名序位分數占全部直轄市及縣（市）序位分數合計數之百分比」加註「不含離島」；第3目「各直轄市及縣（市）之前一年度規費、工程受益費、罰鍰及賠償收入占其自籌財源比例占全直轄市及縣（市）比例合計數之百分比」加註「不含離島」；第4目「各直轄市及縣（市）之轄區之土地面積占全部直轄市及縣（市）土地面積合計數之百分比」加註「不含離島」。在第16-1條第3項第5目之2，就所得能力部分也加註「不含離島」。

離島分配公式載於第16-1條第3項第3款各目。經修法，原分配方式列明「各直轄市及縣（市）」的文字改為「離島三縣（市）」。

就鄉鎮市分配部分，據第16-1條第3項現行規定算定分配各該直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）的金額，財政部應按次一年度中央統籌分配稅款推估數，設算分配各該直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）的金額，於會計年度開始4個月前通知各該直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）政府。增訂「前段規定，因修法而造成情事變更，不受會計年度開始4個月前通知各該直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）政府的限制」。

同時今日也針對第38條之2施行日期規定部分進行修法，財劃法民國114年11月21日修正的第16條之1施行日期，溯及至民國114年3月21日起生效。

統籌分配稅款 財劃法

相關新聞

2千多億元中央說了算 盧秀燕批：政院版財劃法對地方整體不利

行政院昨天公布財政收支劃分法政院版本，統籌分配稅款、一般性補助與計畫型補助加總，預計挹注地方1兆2002億元，其中台中的...

立院三讀財劃法離島條款 金馬澎與本島統籌款公式分割

因新版「財政收支劃分法」分配公式錯誤，導致部分縣市分得統籌分配稅款不如預期，尤其離島，因此立法院今三讀通過財劃法修正案，...

財劃法大戰 李四川喊話傾聽縣市意見 卓揆籲快審政院版

行政院會昨天通過政院版「財政收支劃分法」修法草案，不過多數藍營執政縣市質疑，中央未提出試算表，更質疑中央聲稱與地方政府召開六次會議，實際是把各地叫去摸頭。台北市副市長李四川昨代表北市府參加院會，今上午他受訪指出，財劃法能修法提出草案「實在不簡單」，所以他昨天跟院長卓榮泰說，行政院提出來的財劃法，敢拿出來，對行政院來說，就是走出一大步，當然每個縣市都有不同狀況和立場，他呼籲財政部長莊翠雲，其實可傾聽各縣市的意見，讓大家在不滿意之下還是可以接受。

影／批行政院財劃法玩弄數字 黃國昌要求退回

行政院會昨天通過行政院版「財政收支劃分法」修法草案。民眾黨立法院黨團上午舉行「火車早就開走了，卓榮泰還在迷路」記者會，黨...

不甩政院提財劃法修法 羅智強：等新版上路再說

立法院甫三讀通過「財政收支劃分法」修正案，行政院會昨也通過政院版本的財劃法修正草案，送立法院審議。國民黨立院黨團書記長羅...

「不滿意還是可以接受」財劃法爭議 李四川建議財政部這麼做

行政院會昨天通過院版財政收支劃分法修正草案，各縣市意見不一，也牽動立院攻防、縣市角力。台北市副市長李四川昨代表北市府參加...

