快訊

台積電探1,385元！台股一度重挫1,006點、寫史上盤中第9大跌點

高市「台灣有事」發言讓陸暴怒 CNN曝北京背後「更深層顧慮」

輝達投資10億元設台灣總部！經濟部：2個月前已核准

不甩政院提財劃法修法 羅智強：等新版上路再說

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院甫三讀通過「財政收支劃分法」修正案，行政院會昨也通過政院版本的財劃法修正草案，送立法院審議。國民黨立院黨團書記長羅智強今日表示，新版財劃法還未施行，應等新法上路安定後，再來討論政院版的財劃法修法草案。記者屈彥辰／攝影
立法院甫三讀通過「財政收支劃分法」修正案，行政院會昨也通過政院版本的財劃法修正草案，送立法院審議。國民黨立院黨團書記長羅智強今日表示，新版財劃法還未施行，應等新法上路安定後，再來討論政院版的財劃法修法草案。記者屈彥辰／攝影

立法院甫三讀通過「財政收支劃分法」修正案，行政院會昨也通過政院版本的財劃法修正草案，送立法院審議。國民黨立院黨團書記長羅智強今日表示，新版財劃法還未施行，應等新法上路安定後，再來討論政院版的財劃法修法草案。

立法院三讀通過財劃法修正案，行政院昨日拿出政院版財劃法修正草案，準備迎戰立院三讀通過的新版財劃法。國民黨團今上午舉行黨團大會，羅智強會後說明立場。他說，行政院長卓榮泰才對立法院通過的新版財劃法，宣布要全面迎戰，接著才草率拿出行政院版，三催四請，才吐了一個要全面迎戰新版財劃法的版本。

羅智強說，他直接告訴卓榮泰，既然要踐踏立法院通過的新版財劃法，行政院版就等新版財劃法的法律安定後，再來思考、再來討論。立法院三讀通過的財劃法修法，行政院說要拿去複議，請問如果立法院通過的法律都不遵守的情況下，到底現在的政院版財劃法是在什麼基礎之上？

羅智強批，行政院對立法院修法，都用數字遊戲騙騙騙，實際上要補助誰、不補助誰，都是自己決定，這次政院還要拿出政院版財劃法，就是政治操作。要再修法，就先等立法院的新版財劃法施行後，看後續狀況再來討論。

羅智強也說，關於離島分配公式的財劃法修法，今天有列案，請民進黨尊重離島的權益，所以希望今天能夠通過。

對於今天立院將闖關「公投綁大選」， 羅智強說，不要把公投綁大選當作洪水猛獸，這是高雄市長陳其邁當年力挺公投綁大選的名言。民進黨不爭氣的不肖子孫把民進黨幾十年來堅持的公投綁大選關到鳥籠去，今天是幫民進黨的祖先來教訓民進黨背叛公投、背叛民主的不肖的徒子徒孫。國民黨和民眾黨會一起來恢復公投綁大選。

行政院 公投綁大選 財劃法 羅智強

延伸閱讀

批沈伯洋沒出息 羅智強：欺負陸配弱小 遇獵人卻裝可憐

批政院死性不改還揚言反制 藍要看「這件事」再來討論院版財劃法

兩岸海戰60周年 羅智強促清查東山島戰役失蹤人員入祀忠烈祠情形

羅智強聲援黃國昌：賴總統清算之刃 黨檢媒聯合殲滅在野

相關新聞

「不滿意還是可以接受」財劃法爭議 李四川建議財政部這麼做

行政院會昨天通過院版財政收支劃分法修正草案，各縣市意見不一，也牽動立院攻防、縣市角力。台北市副市長李四川昨代表北市府參加...

影／批行政院財劃法玩弄數字 黃國昌要求退回

行政院會昨天通過行政院版「財政收支劃分法」修法草案。民眾黨立法院黨團上午舉行「火車早就開走了，卓榮泰還在迷路」記者會，黨...

不甩政院提財劃法修法 羅智強：等新版上路再說

立法院甫三讀通過「財政收支劃分法」修正案，行政院會昨也通過政院版本的財劃法修正草案，送立法院審議。國民黨立院黨團書記長羅...

表態退回院版財劃法 黃國昌批政院玩弄數字、欺騙社會

行政院會昨天通過行政院版「財政收支劃分法」修法草案。民眾黨團總召黃國昌今批評，行政院怠惰還說謊、玩弄數字欺騙社會，行政院...

行政院版財劃法...童子瑋指是「數學」 基市府這樣回應

行政院本周提出的院版財政收支劃分法修正草案，基隆市議會議長童子瑋今天表示，院版明顯對基隆更友善，呼籲市長謝國樑放下藍綠立...

政院版財劃法修法被疑不夠透明 謝龍介：錢權抓在手不可取

在野黨兩度修正財政收支劃分法後，行政院版本昨天出爐，不過政院版卻被質疑不夠透明，缺少分配金額等。國民黨立委謝龍介今日表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。