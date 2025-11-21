不甩政院提財劃法修法 羅智強：等新版上路再說

立法院甫三讀通過「財政收支劃分法」修正案，行政院會昨也通過政院版本的財劃法修正草案，送立法院審議。國民黨立院黨團書記長羅智強今日表示，新版財劃法還未施行，應等新法上路安定後，再來討論政院版的財劃法修法草案。

立法院三讀通過財劃法修正案，行政院昨日拿出政院版財劃法修正草案，準備迎戰立院三讀通過的新版財劃法。國民黨團今上午舉行黨團大會，羅智強會後說明立場。他說，行政院長卓榮泰才對立法院通過的新版財劃法，宣布要全面迎戰，接著才草率拿出行政院版，三催四請，才吐了一個要全面迎戰新版財劃法的版本。

羅智強說，他直接告訴卓榮泰，既然要踐踏立法院通過的新版財劃法，行政院版就等新版財劃法的法律安定後，再來思考、再來討論。立法院三讀通過的財劃法修法，行政院說要拿去複議，請問如果立法院通過的法律都不遵守的情況下，到底現在的政院版財劃法是在什麼基礎之上？

羅智強批，行政院對立法院修法，都用數字遊戲騙騙騙，實際上要補助誰、不補助誰，都是自己決定，這次政院還要拿出政院版財劃法，就是政治操作。要再修法，就先等立法院的新版財劃法施行後，看後續狀況再來討論。

羅智強也說，關於離島分配公式的財劃法修法，今天有列案，請民進黨尊重離島的權益，所以希望今天能夠通過。

對於今天立院將闖關「公投綁大選」， 羅智強說，不要把公投綁大選當作洪水猛獸，這是高雄市長陳其邁當年力挺公投綁大選的名言。民進黨不爭氣的不肖子孫把民進黨幾十年來堅持的公投綁大選關到鳥籠去，今天是幫民進黨的祖先來教訓民進黨背叛公投、背叛民主的不肖的徒子徒孫。國民黨和民眾黨會一起來恢復公投綁大選。